Скільки коштують нові гаджети в офіційних ритейлерів та що корисного або кумедного можна придбати за ці гроші в Україні, розповість 24 Канал.

Скільки коштує найновіша модель?

Цього року ціни на Pro-лінійку офіційного партнера Apple Apple в Україні Citrus стартують від чималої суми:

Базовий iPhone 18 Pro на 256GB обійдеться у 77 999 гривень .

. За топову версію iPhone 18 Pro Max із накопичувачем на 2 терабайти доведеться викласти космічні 164 999 гривень.

Для більшості українців такі цифри – це бюджет середньострокового планування. Тож ми вирішили перевести вартість нових гаджетів у більш практичні для життя речі.

Автопарк замість базового iPhone 18 Pro

Якщо замість покупки смартфона, ви зайдете на сервіси оголошень з продажу авто, то за 78 тисяч гривень зможете стати гордим автовласником.

За ці гроші в Україні пропонують:

Легендарний Daewoo Lanos або ВАЗ-2109 "дев'ятку" на повному ходу. Часто навіть із газом (ГБО), свіжою страховкою та комплектом зимової гуми.

або на повному ходу. Часто навіть із газом (ГБО), свіжою страховкою та комплектом зимової гуми. Вживану "євробляху" кінця 90-х чи початку 2000-х (на кшталт Volkswagen Golf чи Opel Astra), яка точно довезе вас із точки А в точку Б.

Власна мініферма замість iPhone 18 Pro Max

Якщо ви давно мріяли покинути затишний офіс та інвестувати в аграрний сектор, то вартості топового айфона вистачить на солідний старт бізнесу в селі:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Корови чи коні : за 165 тисяч гривень можна придбати 3 дорослі дійні корови (в середньому по 25 000 грн за голову) та ще й двох хороших коней для господарства.

: за 165 тисяч гривень можна придбати 3 дорослі дійні корови (в середньому по 25 000 грн за голову) та ще й двох хороших коней для господарства. Овеча ферма: цих грошей вистачить на покупку невеликого стада з 30 – 40 породистих овець.

Продуктовий безліміт або стратегічний запас

Для тих, хто звик міряти капітал продовольчим кошиком, вибір очевидний:

Тонни картоплі : за ціною топового смартфона можна купити понад 5 тонн добірної картоплі. Цього вистачить, щоб забезпечити їжею на зиму не лише власну родину, а й усіх сусідів по під'їзду.

: за ціною топового смартфона можна купити понад 5 тонн добірної картоплі. Цього вистачить, щоб забезпечити їжею на зиму не лише власну родину, а й усіх сусідів по під'їзду. Кредитна дієта: якщо купувати телефон у кредит на 25 платежів, то на залишок грошей доведеться придбати приблизно 3 300 пачок "Мівіни" – якраз для підтримки життєдіяльності на час виплат.

Нерухомість на Поліссі

Як не дивно, але за ціною одного маленького гаджета в Україні все ще можна купити нерухомість. За 165 тисяч гривень цілком реально придбати невеликий будинок у селі чи дачу десь на Чернігівщині чи Сумщині – з пічкою, колодязем та кількома сотками городу.

Або ж придбати гараж у спальному районі вашого міста.

Звісно, кожен обирає сам: насолоджуватися неймовірним 5-кратним зумом та знімати відео в кінематографічній якості чи гордо об'їжджати свої володіння на власному "Ланосі".