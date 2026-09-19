Сколько стоят новые гаджеты у официальных ритейлеров и что полезного или забавного можно купить на эти деньги в Украине, расскажет 24 Канал.

Сколько стоит новейшая модель?

В этом году цены на Pro-линейку официального партнера Apple в Украине Citrus начинаются с немалой суммы:

Базовый iPhone 18 Pro на 256 ГБ обойдется в 77 999 гривен .

. За топовую версию iPhone 18 Pro Max с накопителем на 2 терабайта придется выложить космические 164 999 гривен.

Для большинства украинцев такие цифры – это бюджет среднесрочного планирования. Поэтому мы решили перевести стоимость новых гаджетов в более практичные для жизни вещи.

Автомобиль вместо базовой модели iPhone 18 Pro

Если вместо покупки смартфона вы зайдете на сайты объявлений о продаже автомобилей, то за 78 тысяч гривен сможете стать гордым автовладельцем.

За эти деньги в Украине предлагают:

Легендарный Daewoo Lanos или ВАЗ-2109 "девятку" в полном комплекте. Часто даже с газом (ГБО), свежей страховкой и комплектом зимних шин.

или в полном комплекте. Часто даже с газом (ГБО), свежей страховкой и комплектом зимних шин. Подержанную "евробляху" конца 90-х или начала 2000-х (типа Volkswagen Golf или Opel Astra), которая точно довезет вас из точки А в точку Б.

Собственная мини-ферма вместо iPhone 18 Pro Max

Если вы давно мечтали покинуть уютный офис и инвестировать в аграрный сектор, то стоимости топового айфона хватит на солидный старт бизнеса в деревне:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Коровы или лошади : за 165 тысяч гривен можно приобрести 3 взрослые дойные коровы (в среднем по 25 000 грн за голову) и еще двух хороших лошадей для хозяйства.

: за 165 тысяч гривен можно приобрести 3 взрослые дойные коровы (в среднем по 25 000 грн за голову) и еще двух хороших лошадей для хозяйства. Овечья ферма: этих денег хватит на покупку небольшого стада из 30 – 40 породистых овец.

Продуктовый безлимит или стратегический запас

Для тех, кто привык измерять капитал продовольственной корзиной, выбор очевиден:

Тонны картофеля : за цену топового смартфона можно купить более 5 тонн отборного картофеля. Этого хватит, чтобы обеспечить едой на зиму не только собственную семью, но и всех соседей по подъезду.

: за цену топового смартфона можно купить более 5 тонн отборного картофеля. Этого хватит, чтобы обеспечить едой на зиму не только собственную семью, но и всех соседей по подъезду. Кредитная диета: если покупать телефон в кредит в 25 платежей, то на оставшиеся деньги придется приобрести примерно 3 300 пачек "Мивины" – как раз для поддержания жизнедеятельности на время выплат.

Недвижимость на Полесье

Как ни странно, но за цену одного маленького гаджета в Украине все еще можно купить недвижимость. За 165 тысяч гривен вполне реально приобрести небольшой дом в селе или дачу где-нибудь в Черниговской или Сумской области – с печкой, колодцем и несколькими сотками огорода.

Или же приобрести гараж в спальном районе вашего города.

Конечно, каждый выбирает сам: наслаждаться невероятным 5-кратным зумом и снимать видео в кинематографическом качестве или гордо объезжать свои владения на собственном "Ланосе".