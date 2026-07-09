Як одна пісня змінила українську естраду: чим унікальний "Водограй" Івасюка

На початку 1970-х років ця композиція здійснила справжній квантовий стрибок, який досі відгукується у трендах сучасного шоу-бізнесу. Головним революціонером епохи став молодий буковинський митець Володимир Івасюк.

Разом із легендарною "Червоною рутою" його хіт "Водограй" не просто зазвучав із кожного радіоприймача, а повністю переписав правила гри на тогочасній сцені. 24 Канал розповість, як одна пісня про нестримну молодість зуміла посунути академічні стандарти та створити абсолютно новий музичний код, який надихає артистів навіть у 2026 році.

Карпатський біг-біт: як створювався хіт

Володимиру Івасюку було лише 21, коли він написав "Водограй", намагаючись максимально точно передати образ бурхливої карпатської річки та юнацької енергії.

Прем'єра пісні відбулася у вересні 1970 року в прямому ефірі з Чернівців. Тоді під час трансляції на площі буквально зупинився рух транспорту – люди стояли як заворожені.

Справжню всесоюзну славу трек здобув після виходу музичного фільму "Червона рута" у 1971, де пісню виконали солісти ВІА "Смерічка" Назарій Яремчук та Василь Зінкевич (хоча за кадром насправді звучав голос Назарія та Марії Ісак).

"Водограй" у виконанні Василя Зінкевича, Софії Ротару та ВІА "Смерічки" у 1971 році: дивитись відео

Чому "Водограй" став революцією?

Івасюк зробив те, на що не наважувалися інші: він узяв традиційну західноукраїнську коломийкову мелодику і поєднав її з модним європейським біг-бітом та поп-роком. Це було сміливо, свіжо і мегасучасно.

До появи цього хіта радянська влада намагалася тримати українську культуру в чітких рамках: або суворий академічний хор, або виключно автентичний селянський фольклор.

"Водограй" довів, що українська мова та культура можуть звучати модно, драйвово й транслювати європейський дух.

Початок "золотого віку" ВІА

Успіх цієї композиції викликав шалений бум на створення вокально-інструментальних ансамблів. Саме "Водограй" відкрив шлях на велику сцену цілій плеяді українських зірок – від Софії Ротару до ансамблю "Кобза".

Сьогодні, коли український інді-пок та етно-код знову підкорюють світові тренди, розуміємо, що фундамент цієї незалежної та стильної музики заклав саме Володимир Івасюк у своєму неймовірному "Водограї".