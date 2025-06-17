ТНМК присвятили йому хіт, а Елтон Джон визнав найкращим: 5 маловідомих фактів про Іво Бобула

Іво Бобул – один із найвідоміших співаків України. Проте його шлях до сцени у нього був зовсім не простим.

Дивовижно, але до музики Іво Бобул прийшов не через конкурси і не з консерваторії, а з технічного училища і армійського ансамблю. 24 Канал зібрав 5 маловідомих фактів з життя легенди української естради.

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Перші заробітки – не на сцені

Батько Іво Бобула помер рано, тому ще з юних років йому довелося працювати. У дитинстві він мріяв навчатися в музичній школі, але через обставини був змушений забути про музику.

Перед закінченням школи почув оголошення про набір у ПТУ на спеціальність токаря керамічних виробів і вступив до училища у Слов’янську. Там він проходив практику і отримував 97 радянських рублів – частину залишав собі, решту надсилав матері.

Почав будувати музичну кар'єру в армії

Бобул зізнавався, що саме в армії він навчився нотної грамоти та гри на кількох інструментах. Його швидко забрали в ансамбль, бо там помітили, що він добре співає.

З цим ансамблем він їздив з концертами у військові частини. Однак попри участь у творчому колективі, усі армійські фізичні навантаження його не оминули.

І бігав, і підтягувався, і стрибав. Усе робив. За час служби поміняв чотири форми. Якби я вам показав фотографію до армії – ви би не повірили, що це на ній я. Армії дуже завдячую, бо прийшов туди маленьким на зріст, а за час служби витягнувся, змужнів,

– розповідав артист.

Іво Бобул починав свою музичну кар'єру в армії / Фото з Facebook-сторінки артиста

Зустріч з Елтоном Джоном

У Криму, на святкуванні дня народження експрезидента України Леоніда Кучми, Іво Бобул разом з іншими артистами співав англійською, де кожен видавав свій пасаж.

Під час виступу він помітив, що Елтон Джон шукає очима, хто саме виконує партію. Після концерту, коли артисти стояли в коридорі, Елтон Джон пройшов повз інших зірок і зупинився саме біля нього, потиснув руку та сказав, що Іво – найкращий співак в Україні.

Бобул назвав це найвищою похвалою у своєму житті.

Мріє про виступ на Євробаченні

У одному з випусків проєкту "ЖВЛ" співак зізнався, що вже п’ять років думає про участь у Євробаченні. Він вважає, що точно був би у десятці кращих.

Я знаю, що я би не пролетів. У десятці точно був би. Не кажу про перше місце, тому що розумію, що нам зараз не треба перше місце. Але як би дали перше, я просто віддав би тим людям, які допомагають більше Україні. Або полякам, або англійцям, або комусь ще,

– зазначає Бобул.

У Іво Бобула є мрія виступити на Євробаченні / Фото з Facebook-сторінки артиста

Став героєм пісні ТНМК

Гурт "Танок на майдані Конґо" у 2000-х створив жартівливу пісню "Іво Бобул", у якій зобразив співака як супергероя.

Попри те, що композиція стала мемом, сам артист не образився. Навпаки – він оцінив іронію та підтримав колег. У 2015 році вийшов з ТНМК на сцену і виконав пісню наживо на концерті в Києві.

ТНМК & Іво Бобул – "Іво Бобул": дивіться відео