Це місце в Україні лякає туристів: посеред лісу стоїть ціле село з каменю

Посеред лісу на Житомирщині є місце, яке легко сплутати з декораціями до фантастичного фільму. Просто серед дерев лежать десятки величезних кам'яних брил, які нагадують хати, вулиці й навіть "подвір'я".

Через це локацію й назвали Кам'яним селом, а навколо її походження за століття виникло чимало легенд.

Кам'яні "будинки" серед лісу

Кам'яне село розташоване неподалік села Рудня-Замисловицька у Коростенському районі Житомирської області. Це геологічний заказник державного значення, площа якого становить майже 15 гектарів.

Тут серед соснового лісу розкидані сотні величезних гранітних валунів, окремі з яких сягають кількох метрів заввишки. Найцікавіше, що брили розташовані так, ніби утворюють справжнє поселення.

Між ними є проходи, які нагадують вулиці, а деякі камені навіть отримали власні назви – "Школа", "Церква", "Млин" або "Будинок". Саме ця схожість із селом і дала назву урочищу.

Який вигляд має Кам'яне село: дивитись відео

Легенда про село, яке закам'яніло

Найвідоміша місцева легенда розповідає, що колись на цьому місці стояло багате село. Одного дня до нього прийшов старий мандрівник і попросив у господарів шматок хліба.

Люди відмовили, а допомогла лише бідна жінка. Тоді мандрівник виявився самим Богом. За людську жадібність він перетворив усе село на камінь, а хатини, господарські будівлі й навіть домашніх тварин назавжди застигли серед лісу. Кажуть, лише оселя доброї жінки залишилася неушкодженою.

Саме тому багато туристів і сьогодні приїжджають сюди не лише заради природи, а й щоб почути цю легенду.

Що кажуть вчені?

Наукове пояснення менш містичне, але не менш цікаве. Довгий час існувала популярна версія, що величезні валуни приніс сюди льодовик під час останнього зледеніння. Однак сучасні дослідження не знайшли достатніх підтверджень цієї теорії саме для Кам'яного села.

Нині більшість геологів схиляється до того, що камені є частиною Українського кристалічного щита – однієї з найдавніших геологічних структур Європи. Протягом сотень мільйонів років вітер, вода та перепади температур поступово руйнували навколишні породи.

Найміцніші гранітні масиви залишилися на поверхні й утворили химерні форми, які сьогодні бачать туристи.

Тут є навіть "слід Бога"

Одна з найвідоміших пам'яток урочища – великий камінь, на якому видно заглиблення, схоже на відбиток людської стопи. За легендою, це слід Бога, який залишився після того, як він покарав жителів села.

Багато відвідувачів вірять, що ця кам'яна "стопа" має особливу силу, тому торкаються її або залишають поруч монети на щастя.

Сьогодні Кам'яне село входить до переліку найцікавіших природних пам'яток Житомирщини. Його нерідко називають українським Стоунхенджем, хоча між цими місцями немає нічого спільного, окрім незвичного вигляду.