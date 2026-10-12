28 років не був вдома: чоловік переплив Ла-Манш заради неймовірної мети

Майже 28 років він долав континенти, моря й небезпечні маршрути, щоб нарешті повернутися додому. 57-річний Карл Бушбі вирушив із Чилі в листопаді 1998 року й поставив собі дві умови: не користуватися транспортом для просування вперед і не повертатися додому, доки не завершить подорож.

Тепер мандрівник подолав одну з останніх великих перешкод – переплив Ла-Манш. За три дні він провів у воді близько 20 годин і дістався британського узбережжя поблизу Дувра, розповіли в BBC.

Як чоловік наважився на подорож довжиною у 28 років?

Карл Бушбі розпочав свою мандрівку 1 листопада 1998 року. Він хотів дістатися з Південної Америки до Великої Британії, не використовуючи транспорт, щоб долати відстані.

За цей час чоловік пройшов понад 48 тисяч кілометрів і побував у 29 країнах. Його маршрут пролягав через Південну Америку, небезпечний Дар'єнський розрив між Колумбією та Панамою, Північну Америку й Аляску.

Звідти він перетнув Берингову протоку, місцями долаючи воду вплав, а потім вирушив через Сибір та інші регіони Азії.

Одним із найскладніших випробувань стало Каспійське море, яке Бушбі перепливав 31 день. Торік він дістався Європи, а згодом наблизився до Ла-Маншу – протоки, яка відділяє Францію від Великої Британії.

Чому йому довелося перепливати Ла-Манш?

Спочатку мандрівник сподівався пройти через службовий тунель під Ла-Маншем. Однак у червні керівництво тунелю відхилило його запит, тож Бушбі довелося шукати інший спосіб продовжити шлях, не порушуючи власних правил.

Зрештою чоловік вирішив переплисти протоку. За словами його команди, для цього отримали необхідні дозволи французької та британської влади.

Сам заплив тривав три дні, а загалом мандрівник провів у воді близько 20 годин. На британському березі Бушбі зустріли близькі, а також відомий режисер Вернер Герцог, який знімає документальний фільм про його подорож під назвою Walk of Life.

Усі ми здатні досягти більшого, ніж можемо собі уявити,

– сказав мандрівник після завершення запливу.

Що завадило йому повернутися раніше?

За майже 28 років подорож неодноразово опинялася під загрозою зриву. Бушбі довелося долати візові обмеження, пережити фінансову кризу 2008 року, через яку він утратив спонсорів, пандемію COVID-19 та наслідки геополітичних конфліктів.

Попри всі перешкоди, чоловік не відмовився від своєї мети. Водночас останні місяці давалися йому непросто. У вересні, спілкуючись із BBC у Бельгії, він зізнавався, що вже настав час завершувати мандрівку й повертатися до звичайного життя.

Тепер до мети залишився останній відрізок шляху. Очікується, що на початку листопада Карл Бушбі дістанеться Галла, де минуло його дитинство. Тоді завершиться подорож, яка почалася в Південній Америці й перетворилася на справу майже всього його дорослого життя.