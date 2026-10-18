Не зможете відірватись і на секунду: 5 книжок до Гелловіну за шкалою моторошності

Гелловін – чудовий привід для читання моторошних історій, які тримають у напрузі до останньої сторінки. Одні з них лякають загадковими таємницями, інші – надприродними істотами й темними секретами.

24 Канал разом із книжковою платформою Yakaboo зібрали 5 книжок для різного рівня сміливості – від атмосферного трилера до горору, після якого ще довго не захочеться вимикати світло.

1/5 – "Палаюча бібліотека" Ґіллі Макміллан

Старовинні рукописи, таємні товариства й загадкові смерті – у цій історії навіть пошуки правди можуть бути небезпечними.

На шотландських островах знаходять мертвою жінку, а розслідування приводить до таємниці, якій понад сто років. Фрагмент старої вишивки стає ключем до пошуку зниклого середньовічного манускрипту, за який борються дві закриті жіночі організації.

Молода дослідниця Аня Браун береться перекласти загадковий текст і поступово занурюється у світ прихованих знань та небезпечних секретів. Книжка сподобається тим, хто любить детективи, історичні загадки й атмосферу таємничості.

Обкладинка книги / yakaboo.ua

2/5 – "Книгоїди" Суньї Дін

Уявіть світ, де книжки не читають, а їдять, засвоюючи разом із ними історії та знання. Саме так живе таємний народ книгоїдів.

Девон належить до спільноти, у якій жінки мають дотримуватися суворих правил. Однак її син відрізняється від інших: замість книжок йому потрібні людські свідомості.

Щоб урятувати дитину, Девон доведеться кинути виклик традиціям і власному світу. Це темне фентезі про материнство, свободу вибору й жорстокі звичаї. Незвична концепція та похмура атмосфера роблять історію особливо моторошною.

Обкладинка книги / yakaboo.ua

3/5 – "Дракула" Брема Стокера

Похмурий замок у Трансильванії, загадковий граф і таємниці, які краще не розкривати вночі. Роман Брема Стокера – класика готичного горору, що зробила образ Дракули одним із найвідоміших у літературі.

Молодий юрист Джонатан Гаркер вирушає до замку графа Дракули, щоб допомогти йому придбати нерухомість в Англії. Та невдовзі чоловік розуміє, що опинився в пастці, а його господар приховує страшну таємницю. Тим часом давнє зло загрожує проникнути у звичайний світ.

Якщо вам до вподоби вампірські історії, готична атмосфера й повільне наростання напруги, ця книжка саме для вас.

Обкладинка книги / yakaboo.ua

4/5 – "Жахіття Данвіча" Говарда Філіпса Лавкрафта

Іноді найстрашніше – не те, що можна побачити, а те, чого людський розум не здатен осягнути. Саме на цьому побудований космічний горор Лавкрафта.

У віддаленому селищі Данвіч народжується дивний хлопчик Вілбур Вейтлі. Навколо його родини відбуваються незрозумілі події, а місцеві мешканці поступово стикаються із загрозою, яку важко навіть описати. Автор майстерно нагнітає атмосферу тривоги й невідомості.

Тут жах народжується з усвідомлення того, наскільки мало людина знає про світ і які сили можуть ховатися за межами її розуміння.

Обкладинка книги / yakaboo.ua

5/5 – "Кладовище домашніх тварин" Стівена Кінга

Що може бути страшнішим за втрату близької людини? Можливо, лише спокуса повернути її назад – попри всі наслідки.

Лікар Луїс Крід разом із родиною переїжджає до невеликого містечка в штаті Мен. Поруч із їхнім будинком розташоване кладовище домашніх тварин, а за ним, у глибині лісу, – місце, про яке місцеві воліють мовчати.

Коли родину спіткає трагедія, Луїс постає перед вибором, який може змінити все. Стівен Кінг створив моторошну історію про горе, провину й небажання приймати втрату.

Цей роман лякає не лише надприродними подіями, а й тим, на що здатна людина, коли страх втратити близьких бере гору над здоровим глуздом.

Обкладинка книги / yakaboo.ua