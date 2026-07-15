Ці книги найчастіше викрадають із бібліотек: причина вас здивує

У це важко повірити, але в кримінальному світі літератури існує дивний рекорд. Поки одні книжки роками припадають пилом на полицях, за цими конкретними виданнями ведеться справжнє полювання.

Яку книгу викрадають найчастіше та які ще книги найчастіше "забувають" повернути читачі, пише 24 Канал.

Головні фаворити книжкових крадіїв

За даними міжнародних досліджень та скаргами працівників бібліотек, список літератури з найбільшим ризиком зникнення виглядає доволі специфічно:

"Книга рекордів Гіннеса" – абсолютний рекордсмен. Іронія долі полягає в тому, що цей факт згадується на сторінках самого видання.

Через неймовірну популярність серед підлітків та яскраві ілюстрації її виносять потайки настільки часто, що в багатьох країнах копії тримають виключно під замком або видають лише в читальний зал.

– абсолютний рекордсмен. Іронія долі полягає в тому, що цей факт згадується на сторінках самого видання. Через неймовірну популярність серед підлітків та яскраві ілюстрації її виносять потайки настільки часто, що в багатьох країнах копії тримають виключно під замком або видають лише в читальний зал. Біблія – посідає впевнене друге місце. Попри заповідь "Не укради", Біблія залишається однією з тих книг, які викрадають не лише в бібліотеках, а й у готелях та релігійних центрах.

– посідає впевнене друге місце. Попри заповідь "Не укради", Біблія залишається однією з тих книг, які викрадають не лише в бібліотеках, а й у готелях та релігійних центрах. Підручники та довідники для підготовки до іспитів – студенти та школярі часто просто не хочуть повертати дорогі навчальні матеріали, доки не складуть сесію чи тести.

– студенти та школярі часто просто не хочуть повертати дорогі навчальні матеріали, доки не складуть сесію чи тести. Автомобільні мануали та посібники з ремонту – водії забирають їх у гаражі, де книги успішно "губляться" назавжди.

Культові автори, яких крадуть "заради стилю"

Бібліотекарі виділяють цілу групу авторів, чиї книги мають майже магічний вплив на любителів безкоштовного читання. Найчастіше з полиць зникають томики Чарльза Буковскі, Джека Керуака, Ернеста Гемінґвея та серія книг про Гаррі Поттера.

Поезія, комікси та манга також перебувають у зоні підвищеного ризику через свій компактний формат та високу візуальну привабливість.

Окремим трендом залишається книга Еббі Гоффмана із красномовною назвою "Укради цю книгу", яка провокує читачів на активні дії вже самою обкладинкою.