Почнете ввечері – закінчите вночі: п'ять книжок, які неможливо відкласти до завтра

Не кожна книжка потребує кількох тижнів читання. Деякі історії настільки захоплюють, що сторінки зникають одна за одною, а "ще один розділ" непомітно перетворюється на фінал.

24 Канал разом із національною книжковою платформою Yakaboo зібрав п’ять книжок, які цілком реально прочитати за один вечір – і навряд чи захочеться відкласти до завтра.

"Клуб Отелло" – Дж. Д. Пеннінгтон

Те, що починається як дивна терапія після розлучення, дуже швидко перетворюється на смертельно небезпечну гру.

Шестеро незнайомців домовляються помститися колишнім одне одного, щоб ніхто не здогадався, хто стоїть за неприємностями. Але коли план виходить з-під контролю, кожен із них стає і підозрюваним, і потенційною жертвою.

Дж. Д. Пеннінгтон майстерно поєднує психологічний трилер із чорним гумором, а сюжет постійно змушує переглядати власні підозри. Не дивно, що ще до виходу українського видання роман отримав екранізацію від Paramount+.

Обкладинка "Клубу Отелло" / yakaboo.ua

"Повернення Моріарті. Шерлок Голмс мертвий, але його заклятий ворог – ні" – Джек Андерсон

Що, якби після Рейхенбахського водоспаду вижив не лише Шерлок Голмс? Джек Андерсон бере одного з найвідоміших лиходіїв світової літератури й робить його головним героєм класичного детективу із замкненим колом підозрюваних.

Старий маєток, загадкове отруєння, сімейні таємниці та необхідність приховувати власну особистість створюють атмосферу, від якої важко відірватися.

Найцікавіше тут навіть не сам злочин, а спостереження за тим, як геніальний злочинець змушений грати роль детектива. Це чудовий вибір для всіх, хто любить історії у дусі Артура Конан Дойла, але хоче побачити знайомий світ із несподіваного боку.

"Повернення Моріарті" / yakaboo.ua

"Лазарус. Змій" – Світлана Тараторіна

Друга частина циклу Світлани Тараторіної знову переносить читачів до альтернативного Києва, де поруч із людьми живуть міфічні істоти, а політичні інтриги переплітаються з давніми легендами.

Після подій першого роману герої намагаються розібратися не лише із зовнішніми загрозами, а й із власним минулим, якому вже не можна довіряти. Епідемія, вовкулаки, старі боги, розслідування та київська містика не дають сюжету сповільнитися ні на мить.

Водночас роман не перетворюється на суцільний екшн – за пригодами стоять живі персонажі, які постійно роблять непрості моральні вибори.

Саме тому книжка легко затягує настільки, що зупинитися на одному розділі майже неможливо.

"Лазарус. Змій" / yakaboo.ua

"Т-щастя" – Артем Чапай

Попри невеликий обсяг, цей роман залишає після себе значно більше запитань, ніж відповідей. Артем Чапай поєднує антиутопію, психологічну прозу й майже галюциногенну атмосферу, змушуючи читача разом із героєм сумніватися у власному сприйнятті реальності.

Книжка читається дуже швидко, але постійно змушує повертатися подумки до щойно прочитаних сторінок. Автор майстерно працює з ритмом, відчуттями та внутрішнім монологом, тому напруга виникає навіть там, де, здається, майже нічого не відбувається.

Це один із тих романів, який можна прочитати за кілька годин, але осмислювати ще дуже довго.

Обкладинка "Т-щастя" / yakaboo.ua

"За чотирма зайцями" – Іван Нечуй-Левицький, Михайло Старицький

Якщо здається, що українська класика потребує багато часу й терпіння, ця книжка швидко переконає у протилежному.

Видання об'єднує п'єсу Івана Нечуя-Левицького "На Кожум'яках" та її знамениту сценічну версію "За двома зайцями" Михайла Старицького, дозволяючи побачити, як народжувалася одна з найвідоміших українських комедій.

Обидва тексти читаються легко, а коментарі літературознавця Михайла Назаренка відкривають чимало цікавих подробиць про історію їхнього створення.

Окремої уваги заслуговує оформлення Галі Вергелес, яке перетворює книжку на справжній артбук. Це саме той випадок, коли українську класику хочеться не "проходити", а читати із щирим задоволенням.

"За чотирма зайцями" / yakaboo.ua