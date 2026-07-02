Український твір, написаний майже 200 років тому, знову став хітом: чому його всі обговорюють

"Конотопська відьма" переживає нову хвилю популярності. Вистава за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка збирає аншлаги, а сама історія знову привертає увагу читачів.

Майже через два століття після написання твір вражає не лише моторошною атмосферою українського фольклору, а й темами, які залишаються актуальними й сьогодні. Видавництво #книголав пояснило, що саме робить "Конотопську відьму" такою особливою.

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Що робить "Конотопську відьму" неповторною?

Найбільше у "Конотопській відьмі" захоплює її атмосфера. Повість побудована на народних уявленнях про відьом, чаклунство та нечисту силу. Стара Явдоха Зубиха – не карикатурна баба-яга, а справжня фольклорна відьма, чию подвійну сутність автор окреслює з моторошною конкретикою:

Вона як удень, то і стара, а як сонце заходить, так вона і молодіє… та й піде доїти по селу коров, овечат, кіз, кобил, собак, кішок, а по болотам жаб, ящериць, гадюк.

Одна з найсильніших сцен – утоплення відьом. За давнім повір'ям, якщо людина не тоне, значить вона відьма. Поки звичайних конотопчанок одну за одною топлять, Явдоха насолоджується своїми тортурами.

Книга "Конотопська відьма" / Фото #книголав

Не менш моторошний і фінал. Щоб відьма не повернулася після смерті, її збираються поховати обличчям донизу й прибити до труни осиковим кілком.

Але Квітка-Основ'яненко не просто розповідає страшну історію. Він одночасно висміює дурість сотника Забрьохи та писаря Пістряка й показує, наскільки жорстоким може бути натовп. Саме поєднання гумору й моторошної атмосфери робить повість неповторною.

Чому "Конотопська відьма" стала популярною?

Ще одна особливість "Конотопської відьми" – її мова. Автор використав живу слобожанську говірку XIX століття з характерними словами та висловами, тому текст звучить дуже автентично.

За легким і дотепним стилем ховається серйозна історія про страх, забобони та пошук винних. Через посуху люди починають полювання на відьом. Один із героїв навіть згадує, що колись це нібито допомагало викликати дощ.

Григорій Квітка-Основ'яненко / Портрет письменника

Сьогодні українці дедалі частіше відкривають для себе власну класику. Повернення до Квітки-Основ'яненка – це нагода побачити українську культуру не лише через вишиванки чи народні пісні, а й через її темну міфологію, яка нічим не поступається відомим європейським легендам.

Наскільки успішна вистава "Конотопська відьма"?

Найкращий доказ інтересу до класики – це театральне середовище останніх років. Вистава Івана Уривського "Конотопська відьма", яку Національний театр імені Франка показує з 2023 року, стала справжнім хітом.

Квитки розкуповують за лічені хвилини, уривки з постановки набирають мільйони переглядів у TikTok, а у 2024 році вона отримала Шевченківську премію. Частина показів є благодійними, а цього року вистава гастролює Україною та Європою.

Вистава "Конотопська відьма": дивіться трейлер

Популярність "Конотопської відьми" виходить далеко за межі театру. Темна українська міфологія дедалі частіше надихає дизайнерів, режисерів і художників. Нове видання #книголав із ілюстраціями студії "Аґрафка" лише підтверджує, що класика може виглядати сучасно й залишатися цікавою для нового покоління читачів.