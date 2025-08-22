Нещодавно Дональд Трамп порівняв себе із Річардом Ніксоном через те, що провів зустріч із Владіміром Путіним на Алясці. Справа в тому, що він побачив у цьому історичну паралель.

Микита Хрущов та Річард Ніксон дійсно провели "кухонні дебати" 24 липня 1959 року. Суперечка стосувалась того, який лад є більш комфортним для людини: комуністичний чи капіталістичний, пише 24 Канал із посиланням на WAS.

Як пройшли ці дебати?

Це може звучати дивно, проте такі дебати дійсно відбувались. Вони пройшли під час виставки "Промислова продукція США" у макеті кухні. На момент, коли це відбувалось, відносини між США та СРСР були доволі напруженими. Люди у радянських країнах прийшли на виставку вперше спробувати колу та оцінити масштаб держави, яку вони проголосили своїм прямим конкурентом.

Для того, аби враження не було надто позитивним, критикувати це все мав сам тодішній секретар КПРС Микита Хрущов.

А у вас немає машини, яка б клала їжу до рота і проштовхувала б її далі? Ви показуєте нам багато цікавих речей, але вони не потрібні для життя. Від них немає користі. Це лише штучки,

– заявив він тоді президенту США.

Хрущов не був вражений тим, що виготовлює США, а якщо й був, то ніколи б про це не сказав. Він переконував: прилади, які роблять американці більше схожі на іграшки.



"Кухонні дебати" дійсно були / Фото з фейсбуку

Не дивно, що з часом суперечка переросла у більш глобальну. Тоді Ніксон висловив думку, що краще мірятись потужністю промисловості, аніж ракет. Хрущов же пообіцяв, що коли СРСР наздожене США, то помахає їм ручкою" або запропонує йти "за" ними.

До слова, 22 серпня 1992 року президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передав свої повноваження Леоніду Кравчуку, що засвідчило правонаступництво України від УНР. Передача клейнодів гетьмана Мазепи була символічним кроком, але залишилася без належної уваги, оскільки на той час Україна не вважала радянський період окупаційним.