У США почали продавати лосося з 3D-принтера, але є нюанс: з чого його зробили

У США почали продавати лосося з 3D-принтера, який ніколи не плавав в океані. Незвичний продукт виготовляють із рослинних інгредієнтів, а завдяки спеціальній технології він нагадує справжню рибу за формою та текстурою.

Новинку випускає ізраїльська компанія Steakholder Foods під брендом Perfecta. У вересні 2026 року продажі стартували на північному сході США через дистриб'ютора натуральних продуктів KeHE. Рослинний "лосось" продають у вигляді котлет, а в асортименті також є альтернативи стейку, філе-міньйону, курячій грудці та білій рибі, пише 24 Канал.

Як створюють лосося на 3D-принтері?

Для виготовлення продукту використовують рослинну пасту, яку принтер укладає тонкими шарами. Одна суміш імітує м'язові волокна, інша відтворює жирові прошарки. Для цього застосовують, зокрема, соєвий білок, пшеничний білок, ріпакову та кокосову олії.

Характерного рожевого кольору продукту надають за допомогою барвників, зокрема бурякового порошку.

Водночас це не справжня риба і не лосось, вирощений із клітин. Йдеться про рослинну альтернативу, яку створюють, щоб відтворити вигляд і текстуру морепродукту.

Що ще друкують замість звичайних продуктів?

Лосось – не єдина незвична позиція в лінійці Perfecta. Компанія також пропонує рослинні альтернативи іншим популярним продуктам, зокрема яловичині та курятині.

Технологія 3D-друку дає змогу формувати складнішу текстуру їжі, а не просто надавати рослинній масі вигляду котлети. Виробники альтернативних продуктів прагнуть зробити їх схожими на звичні м'ясо та рибу, зокрема за структурою.

Однак зовнішня схожість не означає однакової поживної цінності. Рослинний "лосось" не обов'язково містить стільки ж омега-3 жирних кислот, вітамінів і мікроелементів, як справжня риба, тому його склад варто перевіряти окремо.