Таким Львів ви давно не бачили: як виглядало місто 20 років тому

У мережі опублікували архівні фотографії Львова, зроблені восени 2006 року. На світлинах можна побачити старі трамваї, знайомі вулиці без сучасної інфраструктури та місця, які за 20 років помітно змінилися.

Фото оприлюднив на своїй сторінці у Facebook Андрій Риштун. Він вперше поділився цією добіркою та додав до кожної світлини коментар із поясненням, де саме її зробили та що цікавого можна помітити.

Яким був Львів у 2006 році

На одній зі світлин зображений проспект Вернадського з боку автовокзалу в напрямку теперішнього житлового комплексу "Ґорґани". Як зазначив Андрій Риштун, тоді ця територія була величезним пустирем із будівлею тублікарні посередині. Через кілька років тут з'явилися стадіон і житловий комплекс.

Проспект Вернадського у Львові 20 років тому / Фото Андрія Риштуна

На фотографіях також можна побачити старі округлі трамваї Tatra та маршрутки, зокрема №83. Як зазначає автор, цей маршрут проходив через усе місто від вулиці Грінченка до Сихова.

Старий громадський транспорт Львова / Фото Андрія Риштуна

На будинку Шпрехера тоді розміщувалася реклама мобільного оператора UMC. Риштун також згадав тариф "Сім-Сім" і книжкові магазини, які розташовувалися внизу будівлі.

Як виглядав Будинок Шпрехера раніше / Фото Андрія Риштуна

На окремому фото також зафіксована мода того часу біля церкви Андрія.

Мода у Львові 20 років тому / Фото Андрія Риштуна

Риштун також показав, який вигляд у 2006 році мали проспект Шевченка, площі Міцкевича та Митна, вулиці Коперника, Дорошенка, Професорська й Гвардійська, яка тепер називається Героїв Майдану.

На світлині з вулиці Коперника ще немає велодоріжки та паркувальних автоматів. Автор також звернув увагу на залишки трамвайної колії, яку згодом перенесли на вулицю Дорошенка.

На іншій фотографії зображена вулиця Професорська до реконструкції та 11-й корпус Львівської політехніки.

Як виглядали вулиці Львова у 2006 році / Фото Андрія Риштуна

Також на архівних кадрах є Галицький ринок із жовтим "пижиком", який, за словами Риштуна, намагався конкурувати із сучасними на той час автобусами "Богдан".

На одній зі світлин автор також показав, якими були львівські затори 20 років тому. За його словами, близько двох третин автомобілів на дорогах становили машини радянського виробництва.

Окремий кадр присвячений таксі з характерними шашечками. Риштун звернув увагу, що згодом їх витіснили спочатку радіотаксі, а потім Uber і Bolt.

Транспорт Львова 20 років тому / Фото Андрія Риштуна

На фотографіях є й торговий центр "Максимум" біля автовокзалу на вулиці Стрийській. Риштун зазначив, що у 2006 році він сприймався як останній писк моди.

Вигляд на ТЦ "Максимум" у 2006 році / Фото Андрія Риштуна

Серед архівних фотографій є й площа Митна з ясенем, який впав під час бурі на початку 2020-х років.

Ясен на площі Митній / Фото Андрія Риштуна

Остання фотографія в добірці показує осінній Львівський органний зал. Автор зауважив, що двадцять років тому про нього знали значно менше людей і ще менше відвідували його.

Як виглядав Львівський органний зал раніше / Фото Андрія Риштуна

Водночас Риштун відзначив тих, хто допоміг відродити цей простір.