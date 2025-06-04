Героїня, що спалила Федерацію до тла: чому варто прочитати "Макову війну"

У світі існує безліч написаних книг, тому кожен може знайти щось собі до смаку. Зокрема, українське видавництво не так давно переклало та видало трилогію Ребекки Кван "Макова війна".

Це жорстока, місцями важка та навіть трагічна історія про дівчинку Жинь, проте її точно варто прочитати. 24 Канал розповіда, чому потрібно звернути на неї увагу.

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Незвичний сеттінг

Це – дуже нетипове фентезі з дуже незвичним світом, де поєднується жорстокість війни, бідність та міфологія. Тут герої стоять учасниками війни, проте на їхньому боці є щось більше – боги, які допомагають їм контролювати стихії.

Світ, який створює Ребекка Кван дуже схожий на наш, проте водночас разюче відрізняється від нього. У цій історії вступ у військову академію закінчується початком реальної війни, такої, як її зазвичай не показують у книжках, до болю реальної.

Герої

Кожен із тих, кого ви зустрінете на цих сторінках неодмінно викличе емоції, проте жоден із персонажів не буде ні хорошим, ні поганим. Особливо це стосується і самої Жинь, яка проходить неймовірну трансформацію.

Кожен із героїв має свою історію. Вони настільки відрізняються один від одного, що сплутати їх майже неможливо, попри схожі звучання імен.



Трилогія Ребекки Кван / Фото Читомо

Політичні інтриги

У трилогії немає явної любовної лінії (або є, але дуже обережна), тому вся увага зконцентрована на політичних інтригах до, під час та після війни (а точніше, між ними). Тут ні в кому не можна бути впевненим, адже вчорашні союзники швидко стають ворогами і навпаки.

Політичний контекст трилогії настільки широкий, що читач може прослідковувати різні формати правління на прикладі однієї історії.

Паралелі

Напевно, для українців ця трилогія буде особливо актуальною та особливо болісною. У центрі сюжету – країна, над якою навчила загроза Федерації, держави, яка вже намагалась їх знищити. Раніше вона спалила острів Спір, бо не змогла його завоювати і тоді настав крихкий мир, який не міг тривати вічно.

Зруйновані міста, жорстокість солдатів Федерації та виживання як основне бажання держави – усе це можна знайти тут. Ба більше, тут також можна побачити, як головне героїня здійснює мрію багатьох та спопеляє Федерацію до тла.

Книга "Сатанинські вірші" Салмана Рушді викликала величезний скандал через її інтерпретацію ісламу та епізоди, що ображають релігійні почуття мусульман. Після видання книги аятола Хомейні видав фетву на страту Рушді, що призвело до замахів на автора та вбивств перекладачів.