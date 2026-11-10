Правильна відповідь не 36: ця математична головоломка поставила мережу у глухий кут

Математична головоломка, яка на перший погляд здається доволі простою, викликала жваві дискусії в мережі. Користувачі намагаються знайти правильну відповідь на приклад, який виявився не таким очевидним, як могло здатися спочатку.

Головоломку опублікував у соцмережі X користувач @BholanathDutta, і вона швидко привернула увагу багатьох людей. Для її розв'язання потрібно правильно застосувати математичні правила та врахувати порядок виконання дій, пише Daily Mail.

Яке математичне завдання поставили перед користувачами

У центрі уваги опинився такий приклад: 6 × 6 – 6 × 0! = ?. На перший погляд, завдання не повинно викликати труднощів. У ньому є лише множення та віднімання, а самі числа добре знайомі кожному ще зі школи.

Математична головоломка / Фото Daily Mail

Однак відповіді користувачів розділилися. Частина з них називала результат 36, інші намагалися знайти інше розв'язання. Щоб не потрапити в пастку, важливо врахувати одну математичну особливість.

Яка правильна відповідь і як розв'язати головоломку

Секрет головоломки прихований у символі 0!. Це факторіал нуля, значення якого в математиці дорівнює 1, а не 0.

Також необхідно пам'ятати про порядок виконання арифметичних дій, адже множення та ділення мають пріоритет над додаванням і відніманням.

Оскільки тут немає дужок чи степенів, спочатку потрібно виконати множення:

6 × 6 = 36;

6 × 0! = 6 × 1 = 6.

Після цього залишається відняти отримані результати: 36 – 6 = 30. Отже, правильна відповідь – 30. Саме незнання значення факторіала нуля може призвести до помилки під час розв'язання цієї на перший погляд простої головоломки.