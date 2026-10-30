Лише найуважніші знайдуть правильну відповідь: математична головоломка, яка збиває з пантелику

На перший погляд, ця математична головоломка здається елементарною, однак вона змусила чимало дорослих замислитися над правильною відповіддю. У прикладі наведено кілька рівнянь, у яких звичайні правила додавання начебто не працюють.

Як пише LADbible, ця математична головоломка спантеличила багатьох дорослих. Для того, щоб знайти правильну відповідь, потрібно поглянути на завдання з іншого боку.

Яке завдання головоломки

На зображенні наведено 5 прикладів:

2 + 3 = 10;

8 + 4 = 96;

7 + 2 = 63;

6 + 5 = 66;

9 + 5 = ???.

Якщо розв'язувати останній приклад за звичайними правилами арифметики, відповідь буде 14. Однак у цій головоломці потрібно звернути увагу на закономірність, за якою отримано результати попередніх обчислень.

Математична головоломка / Фото користувача @HumansNoContext в X

Як розв'язати математичну головоломку

Секрет цієї головоломки полягає в тому, що після додавання двох чисел потрібно виконати ще одну дію – помножити отриману суму на перше число у прикладі.

Спочатку додамо 2 і 3 – отримаємо 5. Якщо помножити це число на 2, вийде 10. У наступному прикладі 8 + 4 = 12, а 12 × 8 = 96. За таким самим принципом 7 + 2 = 9, а 9 × 7 = 63. Нарешті, 6 + 5 = 11, а 11 × 6 = 66.

Отже, щоб розв'язати фінальний приклад, потрібно спочатку додати 9 і 5. У результаті отримаємо 14, яке далі множимо на 9. Таким чином, 14 × 9 = 126 – це правильна відповідь на головоломку.