Український Стоунхендж: як посеред степу зявились земляні вали у фомі павука

Посеред звичайного степу на Дніпропетровщині ховається місце, яке більше нагадує декорації до фантастичного фільму, ніж український краєвид. Земляні пагорби, заглиблення та вали утворюють дивну фігуру, яку добре видно навіть із висоти. Це Мавринський майдан – загадкова пам'ятка поблизу Павлограда, про призначення якої досі сперечаються.

Одні вважають його давнім культовим місцем, інші пов'язують із козацькою історією та оборонними спорудами. А незвичайна форма майдану породила чимало припущень про його справжнє призначення, повідомляє 24 Канал.

Як виглядає Мавринський майдан і чому його називають незвичайним

Мавринський майдан розташований біля села Межиріч Павлоградського району. Його площа становить приблизно 5,5 гектара. У центрі є велика заглибина, навколо якої розходяться довгі вигнуті земляні вали. Якщо дивитися згори, вся конструкція нагадує гігантського павука або краба.

Цікаво, що незвичайна форма – не єдина особливість цього місця. Центральна улоговина має природну акустику: людина, яка стоїть посередині, може говорити звичайним голосом, а її добре чутимуть ті, хто перебуває навколо. Саме тому тут проводили місцеві зібрання.

Хто створив майдан і для чого він був потрібен

Походження споруди залишається предметом дискусій. Одна з найцікавіших версій пов'язує її з давніми культовими спорудами. Припускають, що майдан міг бути святилищем, де наші предки проводили обряди та спостерігали за небесними світилами. Через це його іноді називають українським Стоунхенджем.

Інша версія пов'язує майдан із запорозькими козаками. За цим припущенням, земляні вали могли використовувати як оборонні укріплення або сторожовий пункт, звідки стежили за степом.

Однак найцікавіше пояснення походження майдану пов'язане зовсім не з містикою. За науковою версією, яку озвучив керівник місцевого музею Віталій Калінін, у XVIII столітті споруда утворилася після розграбування скіфського кургану.

Тоді із землі добували селітру – важливий компонент для виготовлення пороху. Для цього курган розорювали, ґрунт вивозили та розсипали навколо, а потім обробляли водою, щоб отримати селітру. Саме так могли сформуватися характерні земляні вали та заглибини Мавринського майдану.

Чи можна відвідати Мавринський майдан сьогодні

Мавринський майдан є пам'яткою археології місцевого значення. Ще у 1990 році його внесли до відповідного каталогу, а у 2023 році включили до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Це має допомогти захистити територію від руйнування та неконтрольованого використання.

Сьогодні це місце приваблює туристів, краєзнавців і людей, які цікавляться давньою історією. Деякі відвідувачі приїжджають сюди заради незвичайної атмосфери, проводять медитації та навіть вірять в особливу енергетику майдану.