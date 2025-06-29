Метро на висоті 3 тисячі метрів: де розташована найвища підземна станція

Метро – це зручний спосіб пересування, який часто використовують у великих містах, де трафік на дорогах перевантажений. Водночас є також навіть гірське метро.

Таке метро розташоване у містечку Сас-фе у Швейцарії, яке ніби затиснуте у гірській чаші. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео з каналу "Однією правою".

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Як працює метро в Альпах

Містечко може вразити не тільки краєвидами, а й інженерними рішеннями. Тут суворі вимоги до технологій будівництва будинків.

Метро у Альпах та інше: дивіться відео

До слова, це одне із небагатьох міст у світі, де гірськолижні розваги доступі цілий рік. Крім цього, у Сас-фе повністю заборонені автівки з міркувань тиші та екології.

Головна унікальність Сас-фе у тому, що воно розташоване під однойменним льодовиком, який на висоті 3 – 4 тисяч метрів перманентно покритий снігом,

– мовиться у відео.

У таких умовах тут сконструювали альпійське метро. Для того, аби його звести протягом 1970 – 1980 років довго бурили тунель, який простягається на два кілометри. За допомогою підйомників сюди притягнули вагон і запустили маршрут, схожий на фунікулерний.



Краєвид з вагона метро у Альпах / Скриншот із відео

Це метро, яке працює на висоті 3 тисяч метрів. Воно підіймає до зупинки, яку називають найвищою підземною станцією у світі. Вона має назву – Allalin. Її висота – 3500 метрів.

Також є певні цікавинки і з українським метро. Зокрема, на станції Позняки в Києві є білі ніші, які приховують таємний перехід, планувалося як частина незбудованої Лівобережної лінії метро. Її так і не збудували, хоча на старих картах вона позначена, а на Позняках мали бути пересадковий вузол.