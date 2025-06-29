Повідомляє 24 Канал з посиланням на британку Еллі в інтерв'ю Марічки Падалко.

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Що вразило британку в Україні

Еллі розповіла, що приїхала до України без особливих очікувань, але вже з перших днів перебування була приємно шокована рівнем розвитку та швидкістю змін.

Не знаю чому, але я уявляла Україну як Африку Європи. Таку собі дуже бідну країну другого світу. А насправді в багатьох аспектах вона виявилася набагато кращою ніж я думала. Навіть кращою за Англію,

– зазначає британка.

За її словами, найбільший культурний шок вона відчула не через щось негативне, а навпаки – через те, наскільки сучасною та гнучкою виявилася Україна.

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Зокрема, Еллі відзначила стрімку цифровізацію, зручну банківську систему та здатність українців швидко адаптуватися до нових викликів.

"В Англії багато процесів дуже повільні, особливо, коли йдеться про нові технології, а в Україні спробували, спрацювало і вперед", – поділилася Еллі.

Британка також зауважила, що в кожної країни є плюси та мінуси, однак враження від України у неї залишилися позитивні.

До слова, Еллі також поділилася, чому вважає українську їжу смачнішою за британську. Крім того, вона розповіла, що вміє готувати борщ.