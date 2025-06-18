Він виконав відому у всьому світі пісню одразу 15-ма мовами. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на блог Нікіти Єрмекова.

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Яку пісню виконав блогер

Нікіта Єрмеков заспівав народну італійську пісню, знану у всьому світі. Звісно ж, мова йде про Bella ciao ("Бувай, красуне"). Цю пісню він виконав одразу 15-ма мовами, а саме:

італійською;

іспанською;

англійською;

польською;

ірландською;

турецькою;

казахською;

сербською;

латвійською;

французькою;

румунською;

німецькою;

естонською;

албанською;

українською.

Україномовним рядком блогер закінчив свій кавер.

Bella ciao 15-ма мовами: дивіться відео

У своєму блозі Нікіта часто публікує версії різних пісень одразу кількома мовами світу. Користувачі часто жартують, що блогера боїться програма для вивчення іноземних мов Dualingo.

До речі, раніше блогер вразив мережу, переклавши українську народну пісню "Ти ж мене підманула" казахською мовою. Цю роботу неабияк оцінили українці.