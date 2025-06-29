Такое метро расположено в городке Сас-фе в Швейцарии, которое будто зажато в горной чаше. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео с канала "Одной правой".

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Как работает метро в Альпах

Городок может поразить не только видами, но и инженерными решениями. Здесь строгие требования к технологиям строительства домов.

Метро в Альпах и другое: смотрите видео

К слову, это один из немногих городов в мире, где горнолыжные развлечения доступны круглый год. Кроме этого, в Сас-фе полностью запрещены машины из соображений тишины и экологии.

Главная уникальность Сас-фе в том, что он расположен под одноименным ледником, который на высоте 3 – 4 тысяч метров перманентно покрыт снегом,

– говорится в видео.

В таких условиях здесь сконструировали альпийское метро. Для того, чтобы его возвести в течение 1970 – 1980 годов долго бурили тоннель, который простирается на два километра. С помощью подъемников сюда притянули вагон и запустили маршрут, похожий на фуникулерный.



Вид из вагона метро в Альпах / Скриншот из видео

Это метро, которое работает на высоте 3 тысяч метров. Оно поднимает до остановки, которую называют самой высокой подземной станцией в мире. Она называется – Allalin. Ее высота – 3500 метров.

Также есть определенные интересности и с украинским метро. В частности, на станции Позняки в Киеве есть белые ниши, которые скрывают тайный переход, планировалось как часть непостроенной Левобережной линии метро. Ее так и не построили, хотя на старых картах она обозначена, а на Позняках должны были быть пересадочный узел.