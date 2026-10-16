Найсексуальніша могила Парижа: чому туристи масово торкаються інтимних місць цієї скульптури

Париж відомий Ейфелевою вежею, Лувром та іншими популярними туристичними місцями. Однак у французькій столиці є й менш звична атракція – кладовище Пер-Лашез.

Тут поховані відомі митці, музиканти та письменники, зокрема Оскар Вайлд, Фредерік Шопен і Джим Моррісон. Щороку некрополь відвідують близько 3 мільйонів людей, а однією з найпопулярніших локацій стала могила журналіста Віктора Нуара, пише The Mirror.

Чому могилу Віктора Нуара називають найсексуальнішою

На могилі встановлена бронзова скульптура журналіста в натуральну величину. Її створив французький скульптор Жуль Далу, зобразивши Нуара таким, яким він міг виглядати одразу після смерті. Чоловік лежить на спині, його пальто розстебнуте, а капелюх лежить біля ніг.

Особливу увагу привертають деталі скульптури в ділянці штанів. Саме вони стали підґрунтям для численних чуток і легенд, які згодом перетворили звичайну могилу на одну з найбільш незвичайних туристичних локацій Пер-Лашез.

Могила Віктора Нуара / Фото Wikimedia Commons

За повір'ям, жінки, які хочуть знайти кохання, мають поцілувати статую в губи та залишити квітку в капелюсі Нуара. Вважається, що після такого ритуалу можна зустріти чоловіка протягом року.

Інша легенда пов'язує пам'ятник із можливістю завагітніти. Через це відвідувачі торкаються окремих частин скульптури, сподіваючись на здійснення своїх бажань.

Люди вірять у магічну силу пам'ятника / Фото Wikimedia Commons

На користь популярності цих повір'їв свідчить і зовнішній вигляд пам'ятника. Більшість бронзової поверхні з часом набула характерного зеленуватого відтінку, тоді як губи та окремі ділянки тіла залишаються блискучими через постійні дотики туристів.

Легенди про кохання та плодючість зробили могилу Віктора Нуара настільки популярною, що адміністрації кладовища довелося вживати заходів для захисту скульптури.

Могила Віктора Нуара є дуже популярною серед туристів / Фото Wikimedia Commons

На початку 2000-х навколо пам'ятника встановили огорожу, щоб відвідувачі не торкалися бронзової фігури. Однак таке рішення викликало невдоволення, після чого огорожу прибрали.

Хто такий Віктор Нуар

Чоловік помер у 1870 році у віці лише 22 років. Попри те, що Віктор Нуар прожив досить звичайне життя, його могила набула культового статусу. Причина криється не лише в трагічній історії загибелі, а й у незвичайному пам'ятнику, навколо якого виникли легенди про кохання та плодючість.

Нуар працював журналістом у французькій газеті "La Marseillaise". Його життя обірвалося після конфлікту з принцом П'єром Бонапартом – двоюрідним братом Наполеона III, який на той час був імператором Франції.

Віктор Нуар / Портрет журналіста

Причиною протистояння стали публікації видання, у яких критикували родину Бонапартів. Принц викликав редактора газети на дуель, а Нуар вирушив як секундант, щоб домовитися про час і місце поєдинку.

Однак під час переговорів між чоловіками спалахнула сварка. У її розпалі Бонапарт застрелив молодого журналіста.

Смерть Віктора Нуара / Гравюра

Загибель Нуара викликала значний суспільний резонанс. Обурення посилилося після того, як принца виправдали у справі про вбивство. У Франції відбулися масові демонстрації, частина яких переросла в насильницькі сутички.