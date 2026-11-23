В Україні є замок, який за свою багатовікову історію так і не вдалося захопити штурмом. Йдеться про Мукачівський замок "Паланок", що розташований на Закарпатті.

Цікаво, що фортецю звели на вершині гори вулканічного походження. Її оборонна система складалася з кількох рівнів укріплень, ровів і підйомних мостів, пише "Голос Карпат".

Чим особливий замок "Паланок"

Мукачівський замок розташований на горі заввишки 188 метрів над рівнем моря, яка здіймається приблизно на 68 метрів над містом. Фортеця мала важливе стратегічне значення, адже звідси можна було контролювати торговельні та військові шляхи.

Попри те, що здалеку "Паланок" здається суцільною спорудою, насправді він складається з кількох терас, розташованих на різній висоті. Замковий комплекс поділяється на Нижній, Середній та Верхній замки. Кожен із них мав власні укріплення та виконував оборонні функції.

Замок "Паланок" / Фото Василя Стецька

Нинішнього вигляду фортеця набула наприкінці XVII – на початку XVIII століття. Тоді завершили будівництво нижньої тераси, де облаштували ворота та сторожову вежу.

Потрапити всередину було непросто. На шляху до замку нападникам доводилося долати рови, мости та кілька ліній укріплень. До того ж підйомні мости можна було підняти, перекривши доступ до наступної частини фортеці.

Верхній замок розташований на самій вершині гори. Саме тут були князівські палати, у яких мешкали власники фортеці. У південно-східній частині комплексу також розташовувалася замкова церква.

Особливість Мукачівського замку полягає ще й у тому, що за всю історію його жодного разу не вдалося захопити штурмом. Як зазначає Велика українська енциклопедія, цьому сприяло передусім неприступне природне розташування фортеці.

Де розташований замок "Паланок": дивіться на карті

Навіть під час австрійської облоги 1685 – 1688 років захисники на чолі з княгинею Ілоною Зріні тривалий час утримували оборону. Зрештою замок капітулював, однак не внаслідок успішного штурму, а після тривалої облоги.