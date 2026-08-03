Не "Океан Ельзи": який альбом став найбільш продаваним в Україні

До появи стримінгових сервісів успіх музичних альбомів визначали передусім продажами дисків і касет. Сьогодні ці дані зібрані у відкритих онлайн-архівах, де можна переглянути статистику для різних країн світу.

Один із таких сайтів помітив блогер Руслан Ляч. Він поділився своєю знахідкою у Threads.

Які музичні альбоми українці купували найбільше

За даними сайту BestSellingAlbums.org, п'ятірка найбільш продаваних альбомів в Україні виглядає так:

Руслана – "Wild Dances" (понад 500 тисяч проданих копій);

Вєрка Сердючка – "Ха-ра-шо!" (500 тисяч);

Ірина Білик – "Фарби" (400 тисяч);

"Океан Ельзи" – "Gloria" (понад 200 тисяч);

"Океан Ельзи" – "Суперсиметрія" (200 тисяч).

Альбом "Wild Dances" став найбільш продаваним в Україні / Обкладинка альбому

Водночас Ляч наголосив, що ці цифри варто сприймати з поправкою на масштаби піратства, які існували в Україні наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років.

Наприклад, в 1997 році з проданих в Україні 63 мільйонів дисків і касет тільки 6 мільйонів потрапили на ринок офіційно,

– зауважив блогер.

Один із користувачів поцікавився, чому в рейтингу немає альбомів 2020-х років. Руслан Ляч пояснив, що з появою стримінгових сервісів такий показник перестали рахувати, тому рейтинг відображає дані приблизно до 2010 року.

Дехто з користувачів також зауважив, що очікував побачити на першому місці "Океан Ельзи", а не Руслану.