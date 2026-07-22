Топ найдивніших законів, які шокують

Подорожі за кордон можуть здивувати не лише краєвидами чи місцевою кухнею, а й законами, про існування яких більшість туристів навіть не здогадується. У деяких країнах можна отримати штраф за невигуляних собак, селфі біля пам'ятки чи навіть за годування голубів.

Деякі з цих правил давно стали частиною місцевих традицій, інші ухвалили з практичних причин, однак для мандрівників вони й досі звучать неймовірно. Emergency Assistance Plus зібрали десять найдивніших законів світу, які справді діють або формально залишаються чинними.

У Франції не можна померти без місця на цвинтарі

У невеликому французькому селі Сарпуренкс через нестачу місць на кладовищі ухвалили незвичайне правило: помирати тут заборонено тим, хто заздалегідь не придбав місце для поховання.

Закон має радше символічний характер, але саме він зробив село відомим на весь світ.

У Шотландії не можна їздити верхи на корові напідпитку

Ще один курйозний закон діє у Шотландії. Згідно із законом про ліцензування 1872 року, керувати коровою, конем чи іншою твариною в стані алкогольного сп'яніння заборонено.

За порушення передбачене покарання аж до позбавлення волі.

У Швейцарії заборонено ходити в гори без одягу

Після кількох гучних випадків, коли оголені туристи шокували місцевих жителів, у деяких кантонах Швейцарії запровадили штрафи за походи горами без одягу.

Хоча загальної заборони на нудизм у країні немає, влада розцінює такі прогулянки як порушення громадського порядку.

Похід в гори Швейцарії / pexels.com

На античні пам'ятки Греції – тільки без підборів

Якщо плануєте відвідати Акрополь чи інші стародавні пам'ятки Греції, високі підбори краще залишити в готелі.

Влада країни заборонила таке взуття на історичних об'єктах, адже тонкі підбори можуть пошкодити багатовікове каміння.

Античні пам'ятки Греції / pexels.com

У Венеції не можна годувати голубів

Туристичні фото з голубами на площі Святого Марка вже давно не в моді. У Венеції за годування птахів можна отримати чималий штраф.

Причина проста: голуби пошкоджують історичні будівлі, а їхня кількість роками створювала проблеми для міста.

У Шрі-Ланці заборонені селфі зі спиною до Будди

У Шрі-Ланці дуже серйозно ставляться до релігійних святинь. Саме тому фотографуватися, повернувшись спиною до статуї Будди, вважається проявом неповаги.

Через такі фото туристи вже неодноразово потрапляли у неприємні ситуації.

В Італії господарі зобов'язані вигулювати собак

У місті Турин власники собак повинні щодня виводити своїх улюбленців на прогулянку. Якщо тварину постійно тримати вдома, господарю може загрожувати штраф до 500 євро.

Господарі вигулюють собак / pexels.com

У Мілані існує закон, який зобов'язує усміхатися

Один із найкурйозніших законів Італії діє саме в Мілані. Формально містяни мають посміхатися у громадських місцях.

Виняток зробили лише для похоронів і лікарень. Закон майже не застосовується, однак офіційно його так і не скасували.

У Таїланді не можна виходити з дому без спідньої білизни

Цей закон давно став місцевою легендою. Формально залишати будинок без спідньої білизни заборонено. На практиці його майже ніколи не застосовують, однак він досі згадується серед чинних норм.

Прогулянки в Тайланді / pexels.com

В ОАЕ можна отримати покарання за лайку

В Об'єднаних Арабських Еміратах нецензурна лайка у громадських місцях або навіть образливі висловлювання в соціальних мережах можуть призвести до штрафу чи навіть кримінальної відповідальності.

Саме тому туристам радять уважно стежити не лише за своєю поведінкою, а й за тим, що вони публікують в інтернеті.

Навіть якщо частина цих законів застосовується рідко, вони залишаються чинними або мають реальне історичне підґрунтя. Тож перед подорожжю варто ознайомитися не лише з місцевими традиціями, а й із правилами країни, щоб випадково не порушити закон через звичку, яка вдома здається цілком буденною.