Його бюджет шокував Голлівуд: який мультфільм досі залишається найдорожчим в історії

Анімаційні фільми давно перестали бути "дешевою" альтернативою великому кіно. Над деякими стрічками роками працюють сотні художників, а їхні бюджети можуть зрівнятися з витратами на масштабні блокбастери.

Втім, один рекорд серед усіх мільфільмів тримається вже понад 15 років і досі залишається неперевершеним, повідомляє 24 Канал.

Рекорд, який досі ніхто не побив

Найдорожчим анімаційним фільмом в історії залишається "Рапунцель: Заплутана історія" від Disney, який вийшов у 2010 році. За даними Guinness World Records, виробництво мультфільму обійшлося приблизно у 260 мільйонів доларів, і цей рекорд досі не перевершили.

Для порівняння, це більше, ніж бюджети багатьох голлівудських блокбастерів того часу. Навіть "Історія іграшок 5", який вийшов у 2026 році, з бюджетом близько 250 мільйонів доларів лише наблизився до цього показника, але не зміг його перевершити.

Чому "Рапунцель" коштувала так дорого?

Причиною рекордного бюджету став не лише масштаб проєкту. Робота над мультфільмом тривала близько шести років, а за цей час Disney кілька разів повністю переробляла концепцію, сценарій і візуальний стиль.

Однією з найбільших технічних проблем стало волосся головної героїні. За сюжетом довжина волосся Рапунцель сягає близько 21 метра, тому аніматорам довелося створити нові програмні інструменти, які могли б реалістично відтворювати рух тисяч окремих пасом.

Для цього Disney розробила спеціальні технології анімації та симуляції, які згодом використовували й в інших проєктах студії. Крім того, автори прагнули поєднати класичну мальовану анімацію з сучасною комп'ютерною графікою, щоб мультфільм нагадував живописні роботи XVIII століття.

Саме дослідження, експерименти та створення нових технологій стали однією з головних причин такого дорогого виробництва.

Трейлер "Рапунцель: Заплутана історія": дивитись відео

Чи окупився рекордний бюджет?

Попри величезні витрати, ризик виправдався. Після прем'єри у 2010 році "Рапунцель: Заплутана історія" зібрала майже 600 мільйонів доларів у світовому прокаті та стала одним із найуспішніших анімаційних фільмів Disney.

Стрічка отримала номінацію на премію "Оскар" за пісню I See the Light, а її технологічні напрацювання вплинули на створення наступних мультфільмів студії.