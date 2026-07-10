Каву тут подають над прірвою: чому цей заклад називають найекстремальнішим у світі

Щоб випити чашку кави в цьому закладі, недостатньо просто зайти всередину. Відвідувачам доводиться надягати альпіністське спорядження, спускатися на мотузці та насолоджуватися напоєм на платформі, закріпленій на 60-метровій скелі.

Про те, чим приваблює одне із "найекстремальнішим кафе у світі", розповідає Oddity Central.

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Яка кав'ярня вважається найекстримальнішою у світі?

Кав'ярня Gushi Cliff Coffee облаштована на кількох прямокутних платформах, які надійно закріплені болтами до скелі й слугують місцями для гостей. Щоб потрапити туди, відвідувачам спершу потрібно приблизно 30 хвилин пройти стежкою "віа ферата", після чого під наглядом інструктора їх спускають на платформи за допомогою мотузок.

Заклад працює з 2004 року, однак справжню популярність здобув лише нещодавно. Причиною стали вірусні відео у соцмережах, які привернули увагу користувачів до незвичайної кав'ярні.

Як виглядає Gushi Cliff Coffee: дивіться відео

Через стрімке зростання інтересу засновник Gushi Cliff Coffee наголосив, що відвідати заклад можна лише за попереднім бронюванням. Самостійно спуститися на платформи без супроводу працівників і спеціального спорядження не дозволяють.

Чашка кави в Gushi Cliff Coffee коштує 398 юанів (58 доларів). Хоча така сума може здатися зависокою, власник пояснює, що у вартість уже входять страховка, оренда професійного альпіністського спорядження та послуги інструкторів. До того ж гості можуть залишатися на платформах необмежений час.