Львів – другий, а фаворит здивує багатьох: американець назвав найкращі міста України

Американець, який одружився з українкою та живе в Луцьку, склав власний рейтинг найкращих міст України. Майкл Віллена оцінив 10 населених пунктів, спираючись на особисті враження та досвід.

Деякі його оцінки виявилися доволі несподіваними. Свій рейтинг блогер опублікував на сторінці в Instagram.

Які українські міста сподобалися американцю найбільше

На першому місці опинився Тернопіль. Саме це місто Віллена назвав своїм абсолютним фаворитом.

Це мій топ. Файне місто Тернопіль, моє улюблене місто в Україні,

– сказав американець.

Тернопіль / Фото Unsplash

Львів посів друге місце. Блогер визнав, що місто безумовно входить до трійки його фаворитів.

Третім став Луцьк, де Майкл зараз живе. За його словами, місто "дуже добре", хоча й не найкраще в Україні.

На четверту позицію блогер поставив Київ. Водночас він зауважив, що столиця насправді могла б претендувати на місце у його топ-3.

"Як тебе не любити? Київ, якщо чесно, це топ 3, але буде четвертим", – жартома заявив Віллена.

Харків блогер запам'ятав як комфортне та затишне місто. Цікаво, що першою асоціацією з містом для нього стали саме лавочки.

Американець назвав найкращі українські міста: дивіться відео

А от Кам'янець-Подільський отримав від блогера неоднозначну оцінку. Місцеві дороги його не вразили, зате люди сподобалися. Свої враження він описав коротко: "Дорога погана, люди круті".

У Полтаві американець найбільше оцінив місцеву кухню. Зокрема, окремо згадав традиційні галушки.

До списку також потрапили Черкаси, хоча там Майкл ще не був. Водночас блогер зізнався, що хотів би відвідати це місто.

Щодо Одеси, то тут враження американця виявилися не такими позитивними. Він назвав місто гарним, однак поскаржився, що під час перебування там люди спілкувалися з ним російською мовою.

Найбільш кумедну оцінку отримав Житомир. Віллена продемонстрував знання відомого українського мему та пожартував, що міста "не існує".

У коментарях до відео користувачі дякували американцю за згадки своїх міст, особливо тішилися першому місцю Тернополя та жарту про Житомир. Окремо вони відзначили хорошу українську Майкла та його знання місцевих мемів.