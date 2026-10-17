Вчені з'ясували, який манікюр робить руки привабливішими: результат дивує

Манікюр може бути не лише способом самовираження, а й деталлю, яка впливає на перше враження. Виявляється, навіть довжина нігтів і колір лаку можуть змінювати те, наскільки привабливою людина здається іншим.

До такого висновку дійшли автори нового дослідження, опублікованого в журналі EvoS Journal: Evolutionary Studies and Higher Education. Вчені перевірили, як різні варіанти манікюру впливають на сприйняття зовнішності та романтичної привабливості.

Які нігті здаються найпривабливішими?

Дослідники зосередилися на двох деталях: довжині нігтів і кольорі лаку. Вони хотіли з'ясувати, чи справді такі, здавалося б, незначні особливості можуть впливати на те, як люди оцінюють одне одного.

Для цього науковці провели онлайн-опитування, у якому взяли участь 342 дорослих. Відповіді учасників допомогли дослідити, які варіанти манікюру отримують прихильніші оцінки.

Як з'ясувалося, нігті середньої довжини та білий лак виявилися найпривабливішими варіантами. Натомість довгі нігті й темніші відтінки лаку отримували менш прихильні оцінки.

Чому манікюр може впливати на перше враження?

Автори дослідження пояснюють, що догляд за собою може бути своєрідним невербальним сигналом. Люди нерідко звертають увагу на стан рук і нігтів, коли оцінюють зовнішність іншої людини.

Попередні дослідження також показували, що на привабливість рук можуть впливати доглянутість і стан шкіри навколо нігтів. Тож справа може бути не лише у кольорі лаку чи довжині, а й у загальному вигляді рук.

Водночас результати не означають, що всім потрібно відмовлятися від довгих нігтів або темного манікюру. Дослідження відображає оцінки учасників опитування, а не універсальне правило краси. Особисті смаки можуть відрізнятися, а манікюр для багатьох залишається передусім способом виразити власний стиль.