Як українці називали дітей у 2026 році: список найпопулярніших і найнезвичніших імен

Чимало імен уже роками залишаються серед найпопулярніших в Україні. Водночас батьки дедалі сміливіше обирають для новонароджених й рідковживані та незвичні імена.

За даними Міністерства юстиції, у першому півріччі 2026 року найпопулярнішим жіночим ім'ям в Україні стало Софія, а чоловічим – Артем. Саме вони мають найбільшу географію поширення по всій країні.

Найпопулярніші імена новонароджених в Україні

До десятки найпопулярніших жіночих імен також увійшли Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія та Єва.

Серед хлопчиків після Артема найчастіше обирали імена Олександр, Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман і Дмитро.

Водночас українці продовжують активно обирати й незвичні імена.

Поряд із традиційними та популярними іменами зберігається тенденція до вибору унікальних варіантів – від подвійних та складних комбінацій до іноземних, екзотичних, біблійних і староукраїнських. Такий вибір демонструє, що батьки часто прагнуть поєднати традицію із сучасністю та дати дитині незвичне ім'я,

– зазначають у Мін'юсті.

Найпопулярніші та рідковживані імена новонароджених у 2026 році / Фото Мін'юсту

Так, серед дівчаток цього року реєстрували імена Аделаїда-Лоредана, Мар'ям-Ніколлет, Айсель, Імераліна, Авігея, Вірсавія, Богуслава, Владомира, Дзвінка та Квітослава.

Серед хлопчиків до найрідковживаніших потрапили Даніель-Артур Теофім, Роман-Нуріслам, Кіліан, Ітан, Нафанаїл, Соломон, Святогор, Аскольд, Миролюб і Ярій.