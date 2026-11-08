Одне з них існує ще з часів Київської Русі: які 5 міст Буковини найстаріші

Чернівецька область має багату історію, яка сягає часів Київської Русі та середньовічних князівств. На її території розташовані міста, які виникли сотні років тому та зберегли чимало свідчень минулих епох.

Деякі з них відомі ще з XI століття, інші поступово розвивалися як торговельні й адміністративні центри Буковини. 24 Канал розповідає про 5 найстаріших міст Чернівецької області.

Хотин

Хотин вважають найстарішим містом Чернівецької області. Датою його заснування вказують 1002 рік. Саме тоді місто вперше згадується в історичних джерелах, а на початку XI століття ці землі входили до складу Київської Русі.

Де розташований Хотин: дивіться на карті

Завдяки розташуванню на правому березі Дністра поселення мало важливе торговельне та оборонне значення. Згодом тут звели фортецю, яка стала однією з найвідоміших оборонних споруд регіону.

Особливе місце в історії Хотина посідає битва 1621 року. Тоді об'єднане військо Речі Посполитої та запорозькі козаки під проводом Петра Сагайдачного протистояли османській армії. Ця битва стала однією з найвідоміших подій в історії міста.

Чернівці

Чернівці - обласний центр Буковини, історія якого сягає середньовіччя. Традиційною датою заснування міста вважають 1408 рік. Саме 8 жовтня цього року молдавський господар Олександр Добрий видав грамоту, у якій вперше документально згадуються Чернівці. У ній йшлося про стягнення мита з львівських купців, які торгували в місті.

Де розташовуються Чернівці: дивіться на карті

Особливого розвитку Чернівці набули за часів Австро-Угорщини. У цей період місто перетворилося на важливий культурний та адміністративний центр Буковини.

Кіцмань

Історія Кіцманя налічує понад шість століть. Датою заснування міста вважають 1413 рік. Саме тоді поселення вперше згадується в письмових джерелах. Відповідна згадка міститься в грамоті молдавського господаря Олександра Доброго.

Де розташовується Кіцмань: дивіться на карті

Упродовж наступних століть Кіцмань перебував у складі Молдавського князівства, а згодом опинився під владою Габсбурзької монархії. У 1775 році Буковина перейшла під контроль Австрії. У XIX столітті поселення поступово розвивалося як місцевий адміністративний і торговельний центр.

Кіцмань також відомий як батьківщина українського композитора Володимира Івасюка.

Вашківці

Вашківці - ще одне з найдавніших міст Чернівецької області. Датою заснування та першої письмової згадки про поселення є 1431 рік. Тоді Немирко Чорторийський продав Вашківці сучавському дворнику Івану Купчичу.

Де розташовуються Вашківці: дивіться на карті

У 1433 році Вашківці передали молдавському воєводі Стефану. Протягом наступних століть поселення перебувало у складі Молдавського князівства, а згодом - під владою Австрійської імперії. У 1767 році Вашківці отримали Магдебурзьке право.

Герца

Герца - невелике місто неподалік українсько-румунського кордону, історія якого також сягає XV століття. Датою його заснування вважають 1437 рік, коли поселення отримало статус міста. Водночас перші письмові згадки про Герцу датуються 1408 роком.

Де розташовується Герца: дивіться на карті

Поселення виникло на перетині торговельних шляхів, які сполучали країни Центральної Європи з портами Дунайсько-Чорноморського регіону. Тривалий час Герца перебувала у складі Молдавського князівства, а згодом увійшла до складу об'єднаної Румунії. У 1940 році місто разом із частиною Буковини увійшло до складу Української РСР.