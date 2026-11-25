Кіровоградщина має чимало міст із тривалою історією, витоки яких сягають XVIII століття. Деякі з них виникли ще до появи Кропивницького.

За цей час вони пережили чимало змін і стали важливою частиною історії регіону. 24 Канал розповідає, які 5 міст Кіровоградщини є найстарішими та коли їх заснували.

Новомиргород

Новомиргород вважають одним із найдавніших міст Кіровоградщини. Його історія починається у 1740 році, коли на цій території існував козацький зимівник Тресяги. Згодом сюди почали переселятися козаки Миргородського полку, які заснували поселення Новий Миргород.

Де розташований Новомиргород: дивіться на карті

У 1752 році Новомиргород став адміністративним центром Нової Сербії – військово-адміністративного утворення, створеного на території сучасної України. У 1773 році поселення отримало статус міста, а в 1784 році його перетворили на посад.

Олександрія

Історія Олександрії пов'язана з козацьким поселенням Усівка, яке виникло на цих землях у середині XVIII століття. Першу письмову згадку про нього датують 1746 роком. Саме з цього поселення згодом виросло сучасне місто.

Де розташована Олександрія: дивіться на карті

У 1758 році Усівка отримала назву Бечея. Пізніше, у 1784 році, населений пункт перейменували на Олександрійськ, а згодом закріпилася сучасна назва – Олександрія. Того ж року поселення стало повітовим містом Катеринославського намісництва.

Мала Виска

Малу Виску заснували у 1752 році. Тоді до берегів річки Малої Висі прибула перша група молдовських переселенців, які започаткували тут постійне поселення. Згодом сюди також прибували представники інших народів, зокрема серби, чорногорці та болгари.

Де розташована Мала Виска: дивіться на карті

Пізніше місцеві землі перейшли у власність князя Кудашева, який назвав поселення на свою честь – Кудашеве. У середині XIX століття маєток придбав дворянин Улашин, який дав населеному пункту сучасну назву. Статус міста Мала Виска отримала у 1957 році.

Кропивницький

Історія сучасного обласного центру Кропивницького бере початок у 1754 році, коли розпочалося будівництво фортеці Святої Єлисавети. Укріплення мало захищати поселення Нової Сербії від нападів татар. Навколо фортеці поступово виникло поселення, яке згодом перетворилося на місто.

Де розташований Кропивницький: дивіться на карті

Спочатку воно мало назву Єлисаветград. У радянський період місто перейменовували на Зінов'євськ, Кірово та Кіровоград. Сучасну назву Кропивницький воно отримало у 2016 році на честь українського драматурга, актора та театрального діяча Марка Кропивницького.

Бобринець

Замикає п'ятірку найстаріших міст Кіровоградщини Бобринець, заснований у 1767 році. Тоді неподалік річки Сугоклії виникло поселення Малий Бобринець. Про його появу запорозький полковник Андрій Кийнаш доповів козацькому управлінню Запорозької Січі.

Де розташований Бобринець: дивіться на карті

Згодом населений пункт поступово розростався та ставав важливим торговельним осередком. Наприкінці XVIII століття тут проводили чотири ярмарки на рік, а в 1816 році в Бобринці проживало 1910 людей. У 1828 році населений пункт отримав статус міста.