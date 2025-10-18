Готуємося до Різдва: п'ять незвичних адвент-календарів 2025 року
- 24 Канал представив п'ять незвичних адвент-календарів 2025 року для створення святкового настрою.
- Календари включають механічні моделі "Гаррі Поттер" від Ugears, персоналізований "Зроби сам", косметичний набір Inside of Beauty від Hollyskin, книжковий "Моя святкова бібліотека" та експериментальний "Фокуси та досліди".
Українські міста ще тільки готуються до зими, але в повітрі вже відчувається передчуття свят. Саме час задуматися про те, як зробити очікування Різдва теплішим і яскравішим.
Один із найприємніших способів – адвент-календарі, що щодня дарують маленький сюрприз і трохи святкового настрою. 24 Канал зібрав кілька незвичних варіантів, які точно не дадуть нудьгувати.
Дивіться також Замінить Дерев'яну Змію: яка тварина стане символом 2026 року
Адвент-календар "Гаррі Поттер" від Ugears
Українська компанія Ugears, відома своїми механічними 3D-пазлами з фанери, створила особливий різдвяний набір для шанувальників магії та інженерії.
Адвент-календар "Гаррі Поттер" / Фото Ugears
У кожному з 24 віконечок адвент-календаря приховані дерев'яні деталі, з яких можна зібрати мініатюрні фігурки героїв та чарівних предметів із всесвіту Гаррі Поттера. Кожна модель рухома й демонструє основні принципи механіки. Готові фігурки можна використовувати для гри або прикрасити ними ялинку.
Ціна: 2 300 гривень.
Адвент-календар "Зроби сам"
Всі звикли, що адвент-календарі мусять бути з подарунками, але календар "Зроби сам" створений для того, щоб потішити близьких.
Адвент-календар / Фото "Зробив тато"
Ви самі вирішуєте, що покласти у кожну з 24 шухлядок. Це чудова можливість зробити персоналізований сюрприз. Календар виготовлений із дерева, розмальований акрилом і доповнений наліпками з цифрами.
Ціна: 2 200 гривень.
Адвент-календар Inside of Beauty від Hollyskin
Український бренд Hollyskin підготував святкову колекцію із 12 найпопулярніших б'юті-продуктів. Усі вони заховані у коробочки з елегантним золотим тисненням.
Адвент-календар Inside of Beauty / Фото Hollyskin
У наборі ви знайдете засоби для догляду за обличчям, шкірою навколо очей, руками та волоссям, зокрема, крем із муцином равлика, шовк для волосся з кератином і кислотами та локальний засіб від прищів і почервонінь.
Ціна: 1 992 гривні.
Книжковий адвент-календар "Моя святкова бібліотека"
На вигляд цей набір нагадує ошатну книгу, а всередині приховує 31 мініатюрне видання українських та зарубіжних авторів.
Адвент-календар "Моя святкова бібліотека" / Фото Yakaboo
Кожну книжечку потрібно зібрати власноруч. Якщо коробку відкрити, то вона перетвориться у затишну кімнату. У наборі також можна знайти книжкову шафку, коника, ялинку, наліпки, книжковий планер, заготовки для книг.
Ціна: 1 395 гривень.
Адвент-календар "Фокуси та досліди"
Цей адвент-календар подарує вашій дитині, а можливо, й вам, відчуття справжньої магії. Усередині – 31 день експериментів і трюків: 27 наукових дослідів, п'ять фокусів і кілька веселих завдань.
Адвент-календар "Фокуси та досліди" / Фото "Ранок"
З його допомогою можна навчитися "читати думки", очищати чорнила чи навіть "перемагати гравітацію".
Ціна: 879 гривень.
Що таке адвент-календар?
Як пише Encyclopedia Britannica, адвент-календар – це традиційний спосіб відліку часу до Різдва, що бере свій початок з Німеччини.
Перші згадки про такі календарі датуються початком XIX століття. Сучасний вигляд адвент-календаря, з 24 віконцями, кожне з яких відкривається щодня в грудні, був вперше створений у 1920-х роках Герхардом Лангом у Мюнхені.
Сьогодні адвент-календарі стали не лише релігійною традицією, а й популярним святковим атрибутом. Вони можуть бути різноманітними.
Коли святкуватимуть Різдво у 2025 році?
1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, через що дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад.
Відтоді Різдво почали святкувати 25 грудня, проте частина вірян продовжує дотримуватися старого стилю і святкує його 7 січня.
На Різдво традиційно відвідують церкву для молитви та проводять невеликі сімейні святкові застілля.