Українські міста ще тільки готуються до зими, але в повітрі вже відчувається передчуття свят. Саме час задуматися про те, як зробити очікування Різдва теплішим і яскравішим.

Один із найприємніших способів – адвент-календарі, що щодня дарують маленький сюрприз і трохи святкового настрою. 24 Канал зібрав кілька незвичних варіантів, які точно не дадуть нудьгувати.

Дивіться також Замінить Дерев'яну Змію: яка тварина стане символом 2026 року

Адвент-календар "Гаррі Поттер" від Ugears

Українська компанія Ugears, відома своїми механічними 3D-пазлами з фанери, створила особливий різдвяний набір для шанувальників магії та інженерії.

Адвент-календар "Гаррі Поттер" / Фото Ugears

У кожному з 24 віконечок адвент-календаря приховані дерев'яні деталі, з яких можна зібрати мініатюрні фігурки героїв та чарівних предметів із всесвіту Гаррі Поттера. Кожна модель рухома й демонструє основні принципи механіки. Готові фігурки можна використовувати для гри або прикрасити ними ялинку.

Ціна: 2 300 гривень.

Адвент-календар "Зроби сам"

Всі звикли, що адвент-календарі мусять бути з подарунками, але календар "Зроби сам" створений для того, щоб потішити близьких.

Адвент-календар / Фото "Зробив тато"

Ви самі вирішуєте, що покласти у кожну з 24 шухлядок. Це чудова можливість зробити персоналізований сюрприз. Календар виготовлений із дерева, розмальований акрилом і доповнений наліпками з цифрами.

Ціна: 2 200 гривень.

Адвент-календар Inside of Beauty від Hollyskin

Український бренд Hollyskin підготував святкову колекцію із 12 найпопулярніших б'юті-продуктів. Усі вони заховані у коробочки з елегантним золотим тисненням.

Адвент-календар Inside of Beauty / Фото Hollyskin

У наборі ви знайдете засоби для догляду за обличчям, шкірою навколо очей, руками та волоссям, зокрема, крем із муцином равлика, шовк для волосся з кератином і кислотами та локальний засіб від прищів і почервонінь.

Ціна: 1 992 гривні.

Книжковий адвент-календар "Моя святкова бібліотека"

На вигляд цей набір нагадує ошатну книгу, а всередині приховує 31 мініатюрне видання українських та зарубіжних авторів.

Адвент-календар "Моя святкова бібліотека" / Фото Yakaboo

Кожну книжечку потрібно зібрати власноруч. Якщо коробку відкрити, то вона перетвориться у затишну кімнату. У наборі також можна знайти книжкову шафку, коника, ялинку, наліпки, книжковий планер, заготовки для книг.

Ціна: 1 395 гривень.

Адвент-календар "Фокуси та досліди"

Цей адвент-календар подарує вашій дитині, а можливо, й вам, відчуття справжньої магії. Усередині – 31 день експериментів і трюків: 27 наукових дослідів, п'ять фокусів і кілька веселих завдань.

Адвент-календар "Фокуси та досліди" / Фото "Ранок"

З його допомогою можна навчитися "читати думки", очищати чорнила чи навіть "перемагати гравітацію".

Ціна: 879 гривень.

Що таке адвент-календар?

Як пише Encyclopedia Britannica, адвент-календар – це традиційний спосіб відліку часу до Різдва, що бере свій початок з Німеччини.

Перші згадки про такі календарі датуються початком XIX століття. Сучасний вигляд адвент-календаря, з 24 віконцями, кожне з яких відкривається щодня в грудні, був вперше створений у 1920-х роках Герхардом Лангом у Мюнхені.

Сьогодні адвент-календарі стали не лише релігійною традицією, а й популярним святковим атрибутом. Вони можуть бути різноманітними.

Коли святкуватимуть Різдво у 2025 році?