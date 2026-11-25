Еверест традиційно вважають найвищою горою світу, адже його вершина здіймається на 8 849 метрів над рівнем моря. Однак відповідь на запитання про найвищу гору планети не така однозначна, як може здатися.

Усе залежить від того, за яким принципом вимірювати висоту: від рівня моря, від підніжжя до вершини чи від центру Землі. За деякими з цих критеріїв Еверест поступається іншим горам, які можуть претендувати на світовий рекорд, пише Science Focus.

Яка гора вища за Еверест

Якщо вимірювати гору від її підніжжя до вершини, найвищою у світі виявиться Мауна-Кеа – сплячий вулкан на Гаваях. Його загальна висота становить приблизно 10 205 метрів, тобто майже на 1,4 кілометра більше, ніж висота Евересту.

Річ у тім, що значна частина Мауна-Кеа прихована під водами Тихого океану. Близько 6 000 метрів вулкана розташовані під водою, а ще 4 205 метрів здіймаються над її поверхнею. Тому, якщо враховувати всю висоту від підніжжя до вершини, Мауна-Кеа випереджає Еверест.

Мауна-Кеа / Фото GettyImages

Вулкан не проявляє активності вже близько 4 500 років. Водночас Геологічна служба США вважає, що він, імовірно, знову вивергнеться.

На схилах Мауна-Кеа розташована найбільша астрономічна обсерваторія на Землі. Чутливі телескопи можуть фіксувати навіть незначні нахили ґрунту, які потенційно здатні свідчити про наближення виверження.

Хто ще претендує на звання найвищої гори світу

Ще одна гора, яка може претендувати на звання найвищої у світі, – Чимборасо в Еквадорі. Це неактивний вулкан в Андах, вершина якого здіймається на 6 310 метрів над рівнем моря.

Хоча Чимборасо значно нижча за Еверест, вона має одну особливість, адже розташована майже на екваторі. Річ у тім, що Земля трохи випукла посередині, тому в районі екватора її поверхня далі від центру планети.

Чимборасо / Фото GettyImages

Через це вершина Чимборасо розташована далі від центру Землі, ніж вершина Евересту. Тож якщо вимірювати висоту саме таким способом, еквадорський вулкан випереджає найвищу гору Гімалаїв.