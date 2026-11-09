У "Назад у майбутнє" Марті Макфлая спочатку грав інший актор: чому його замінили

Сьогодні важко уявити, що Марті Макфлая у культовому фільмі "Назад у майбутнє" міг зіграти хтось інший, а не Майкл Джей Фокс. Однак спочатку на цю роль затвердили зовсім іншого актора, який навіть встиг попрацювати на знімальному майданчику.

Йдеться про Еріка Штольца, який протягом кількох тижнів знімався у фільмі, перш ніж його вирішили замінити. Про те, чому творці стрічки змінили головного актора вже після початку зйомок, розповідає Parade.

Чому спочатку роль Марті Макфлая дісталася Штольцу

Коли у 1984 році розпочалися зйомки "Назад у майбутнє", головну роль виконував Ерік Штольц. Водночас режисер Роберт Земекіс і співавтор сценарію Боб Гейл від самого початку хотіли бачити Майкла Джей Фокса в образі Марті Макфлая.

Однак актор тоді не міг долучитися до проєкту через залученість до телевізійного серіалу "Сімейні узи". Тому керівник Universal Pictures Сід Шейнберг наполіг на кандидатурі Штольца, якого високо оцінював за попередні роботи.

Втім, після початку знімального процесу творці фільму почали сумніватися, чи підходить актор для цієї ролі. Як розповідали учасники проєкту, Штольц надто серйозно сприймав персонажа, тоді як автори хотіли бачити у Марті більше комедійності.

Ерік Штольц / Фото GettyImages

У книзі 2015 року "We Don't Need Roads: The Making of the Back to the Future Trilogy" партнерка Штольца у фільмі Ліа Томпсон згадувала, що актор був дуже зосередженим і бачив драму в усьому.

Ерік був таким емоційним. Він бачив драму в усьому. Він не був справжнім коміком, а їм потрібен був саме комік,

– зазначила вона.

Подібну думку висловлював і Крістофер Ллойд, який зіграв Дока Брауна. Він вважав, що Штольц добре виконував свою роль, але йому бракувало комедійного елементу.

Зрештою, після понад місяця зйомок Роберт Земекіс і Боб Гейл ухвалили рішення замінити актора. На роль Марті Макфлая запросили Майкла Джей Фокса, а значну частину вже відзнятого матеріалу довелося перезняти.

"Назад у майбутнє": дивіться трейлер

Чи створило це рішення конфлікт між Фоксом та Штольцом

У своїх мемуарах "Future Boy", які вийшли у 2025 році, Фокс розповів, що навіть особисто зв'язався зі Штольцом, щоб поговорити про давню історію.

Фокс написав колезі листа, у якому згадав незручні обставини його заміни. Актор також пожартував, що зрозуміє, якщо Штольц захоче відповісти йому щось на кшталт "відвали й дай мені спокій".

Майкл Джей Фокс у "Назад у майбутнє" / Фото GettyImages

Цікаво, що Штольц відповів саме цією фразою, але потім додав, що жартує. Водночас він зрештою відмовився брати участь у створенні мемуарів Фокса.

Попри те, що Штольц не залишився у фільмі, його кар'єра не завершилася на цій історії. Актор продовжив зніматися в кіно та з'явився, зокрема, у фільмах "Кримінальне чтиво" і "Джеррі Маґвайр". Згодом він також почав працювати режисером.