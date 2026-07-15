Немов локації із "Гри престолів": мережу підкорили англійські назви українських міст

У соцмережах завірусилося незвичне обговорення українських топонімів. Користувачі звернули увагу, що якщо буквально перекласти назви деяких міст і сіл англійською, вони звучатимуть так, ніби їх вигадали для фентезійного роману чи серіалу "Гра престолів".

Дискусію розпочав користувач @rudy.modelyar.ua у Threads, який опублікував добірку українських назв населених пунктів із буквальним перекладом англійською. На його думку, багато з них нагадують назви вигаданих королівств або міст із фентезійних всесвітів.

Українські міста англійською звучать як локації з фентезі

Серед прикладів автор допису навів Білу Церкву (White Church), Суми (Bags), Чортків (Impswich), Кривий Ріг (Bent Horn) та Світловодськ (Brightwaters).

У коментарях користувачі охоче підхопили ідею та почали вигадувати власні варіанти. Так, Львів перетворився на Lionsburg, Запоріжжя – на Rapid Falls, Житомир – на Wheatpeace, Вільнянськ – на Freeland, Гуляйполе – на Wanderfield, а Березний – на Birchwoods.

Зверніть увагу! Усі наведені англійські назви є неофіційними буквальними перекладами. Насправді українські топоніми не перекладаються, а транслітеруються відповідно до офіційних правил.

Не оминули увагою і менш відомі населені пункти. Наприклад, село Страхолісся дехто назвав таким, що навіть без перекладу звучить як локація з фентезійного світу.

Мережа в захваті він назв українських міст в англійському перекладі / Фото GettyImages

Кілька днів тому користувач Threads @aerofotokr також опублікував допис в якому запропонував власну добірку буквальних перекладів українських топонімів англійською.

До неї увійшли, зокрема, Жовті Води (Yellow Waters), Вишневе (Cherryville), Дубно (Oak Town), Лебедин (Swan Town), Теплодар (Gift of Warmth), Кам'янець-Подільський (Stone City of Podillia) та Запоріжжя (The Land Beyond the Rapids).

Дехто з користувачів в мережі жартує, що такі назви чудово пасували б карті світу з "Гри престолів".