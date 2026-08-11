Перехожі не вірили очам: навіщо Netflix помістив людину всередину білборда

Спочатку це виглядає так, ніби чоловік справді опинився в пастці просто посеред Лос-Анджелеса. Він сидить у халаті на висоті близько 9 метрів, їсть пластівці, дивиться на перехожих через бінокль і навіть спілкується з ними.

Але за цією дивною сценою стоїть незвичайна рекламна кампанія Netflix, пише Deadline.

Це частина рекламної кампанії Netflix до виходу нового фільму "Останній дім", який стартував на стримінговому сервісі 7 серпня.

У білборді облаштували справжню кімнату

Рекламна конструкція розташована приблизно на висоті 9 метрів над землею. Усередині білборда облаштували невелику вітальню з меблями та великим вікном, через яке "мешканець" може спостерігати за вулицею.

Netflix опублікував відео з інсталяції. На ньому чоловік у халаті їсть щось схоже на пластівці, сидить у своїй імпровізованій кімнаті та розглядає околиці через бінокль.

Протягом кількох днів він також має взаємодіяти з людьми, які проходять або проїжджають повз.

Який вигляд мала незвичайна "квартира" в білборді: дивитись відео

Але як це стосується фільму?

Незвичайний білборд пов'язаний безпосередньо із сюжетом "The Last House". У фільмі сім'я з чотирьох людей опиняється замкненою у власному будинку. Вони не можуть вибратися назовні, а тим часом поступово закінчуються їжа та інші необхідні ресурси.

Крім того, сім'я намагається зрозуміти, яка саме таємнича загроза тримає їх у пастці.

Головні ролі у фільмі виконали Грета Лі та Вагнер Моура. Режисером став Луї Летер'є.

Тож чоловік у білборді фактично відтворює головну ідею стрічки – людина опиняється замкненою у незвичному просторі та може лише спостерігати за світом навколо.

Інсталяцію встановили на Sunset Boulevard у Західному Голлівуді.