Бургер став багряним: McDonald's здивував незвичайними літніми новинками

У мережі почали активно обговорювати оновлене меню McDonald's. Користувачі помітили одразу кілька новинок, серед яких – бургер із яскравою багряною булочкою, незвичайний рожевий соус та довгоочікуване повернення курячих крилець.

Поки що нові позиції помітили лише у кількох ресторанах, однак користувачі в Threads припускають, що незабаром вони з'являться по всій Україні.

Які новинки з'явились?

За інформацією, яка шириться у соцмережах, у меню вже додали:

нову картоплю по-селянськи;

два нові соуси – часниковий із кропом та соус із хріном і травами яскраво-рожевого кольору;

два нові бургери серії "Свій";

повернули курячі крильця.

Нові позиції в меню McDonald's / скриншоти

Найбільше уваги привернув бургер "Свій з овочами та свининою", який подають у незвичайній багряній булочці. До його складу входять дві свинячі котлети, сир чедер, овочі та соус.

Ще одна новинка – "Свій з куркою та часниковим соусом" із курячою котлетою, беконом, сиром чедер, солоними огірками та часниковим соусом.

Не менш активно користувачі обговорюють і нові соуси. Особливу увагу привернув рожевий соус із хріном і травами, який вирізняється незвичним кольором.

Компанію йому склав часниковий соус із кропом.

Ще одна новина для шанувальників фастфуду – повернення курячих крилець. У меню вже можна знайти порції на три та п'ять крилець, а також "Чікен Бокс" із крильцями.

Наразі новинки помітили у ресторанах Білої Церкви та села Глибочиця. Якщо тестування пройде успішно, незабаром оновлене меню може з'явитися й в інших закладах McDonald's по всій Україні, подейкують коментатори.