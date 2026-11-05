І віза не потрібна: які міста Європи та США "заховані" в наших областях

В Україні можна знайти власні Нью-Йорк, Париж і навіть Прагу. Щоправда, замість хмарочосів, Ейфелевої вежі чи знаменитого Карлового мосту тут – звичайні українські вулиці, будинки та місцеві краєвиди. Деякі з цих назв з'явилися завдяки іноземним переселенцям, інші мають несподіваний зв'язок із військовою історією Європи.

Частина населених пунктів зберегла свої незвичні назви донині, а деякі після перейменування залишилися в пам'яті місцевих жителів. Де в Україні шукати ці географічні двійники та звідки вони отримали свої назви, розповість 24 Канал.

Український Нью-Йорк на Донеччині

На Донеччині є селище Нью-Йорк, назва якого справді збігається з назвою найбільшого міста США. Його історія пов'язана з німецькими колоністами, які оселялися на цих землях у XIX столітті. Точне походження назви досі залишається дискусійним.

За однією з версій, її запропонували поміщики Фурсови. Інша пов'язує назву з американським походженням дружини одного із землевласників.

У радянський період, у 1951 році, поселення перейменували на Новгородське. Історичну назву повернули лише 1 липня 2021 року. Відтоді український Нью-Йорк знову з'явився на мапі під своїм історичним іменем.

Нагадаємо, що нині український Нью-Йорк на Донеччині – не просто населений пункт із незвичною назвою, а територія, яка опинилася під російською окупацією. За даними офіційного переліку Мінрозвитку, селище віднесене до тимчасово окупованих територій із 23 квітня 2025 року. Раніше тут тривали запеклі бої, а житлова забудова зазнавала значних руйнувань.

Париж, який можна знайти на Одещині

На Одещині є село Веселий Кут, яке раніше мало назву Париж. Його заснували німецькі колоністи у 1816 році. Назву пов'язують із подіями наполеонівських воєн.

Після перемоги союзників над Наполеоном і взяття Парижа у 1814 році європейські переселенці переносили назви важливих для них місць на нові поселення. У 1946 році село перейменували на Веселий Кут.

Однак сліди французького минулого залишилися: на гербі населеного пункту є лілія, яку традиційно пов'язують із Францією.

Цікаво, що в цьому ж регіоні існувало поселення Новий Париж. Нині воно має назву Роща.

Нова Прага на Кіровоградщині

Ще один незвичайний топонім можна знайти в Кіровоградській області. Там розташоване селище Нова Прага, назва якого нагадує про столицю Чехії. Однак історія її появи пов'язана не безпосередньо з чеським містом, а з військовими подіями.

За даними "Енциклопедії сучасної України", назву пов'язують із Празьким полком, який отримав ім'я на честь перемоги над французькими військами біля варшавського передмістя Прага під час наполеонівських війн.

До 1822 року поселення мало назви Петриківка та Мурзинка. Згодом воно стало Новою Прагою.

Берлин, який зовсім не схожий на столицю Німеччини

На Львівщині, у Бродівській громаді, розташоване село Берлин. Його назва одразу нагадує про німецьку столицю, але походження може бути зовсім іншим.

За однією з версій, слово "берлин" колись означало різновид карети. Із цим пов'язують місцеву історію виготовлення та ремонту таких екіпажів.

Село має давню історію: перші письмові згадки про нього датують 1431 роком. За радянської влади його перейменували на Хмільове, а історичну назву повернули після проголошення незалежності України.

Український Лейпциг, Арциз і Теплиця

На Одещині є ще кілька населених пунктів, назви яких пов'язані з європейською історією. Зокрема, нинішнє селище Серпневе раніше називалося Лейпцигом. Цю назву дали на честь перемоги союзних військ над Наполеоном у битві під Лейпцигом у 1813 році.

Подібну історію має й місто Арциз. Його назвали на честь французького міста Арсі, біля якого союзники здобули перемогу над військами Наполеона у 1814 році.

Ще один приклад – Теплиця. Її назву пов'язують із чеським містом Тепліце, де у 1813 році уклали угоду між Росією, Пруссією та Австрією про спільні дії проти Наполеона.