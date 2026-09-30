Цю назву згадають одиниці: як раніше називалася Одеса

Сьогодні Одеса є одним із найвідоміших міст України. Однак задовго до появи сучасної назви на цьому місці вже існувало поселення, яке мало зовсім іншу назву.

Сьогодні її навряд чи згадає більшість людей. 24 Канал розповідає, яку раніше назву мала Одеса.

Які раніше називали Одесу

Найдавнішою відомою назвою поселення на місці сучасної Одеси є Кочубіїв. У джерелах також зустрічаються варіанти Кочубей, Коцюбей та Качібей.

Перша відома писемна згадка про Кочубіїв датується 1415 роком. Польський хроніст Ян Длугош згадував, що того року король Ягайло у Снятині прийняв послів Константинопольського патріарха та візантійського імператора. Вони просили допомогти зерном для Константинополя, яке король наказав видати у своєму порту Кочубіїв.

Кочубіїв на карті / Мапа 1703 року

Згодом назва трансформувалася у Хаджибей. Поселення мало замок, порт і було важливим торговельним пунктом на узбережжі Чорного моря.

У XVIII столітті Хаджибей перебував під контролем Османської імперії. У 1760-х роках тут почали розбудовувати порт і фортецю Єні-Дунья, назва якої з турецької перекладається як "Новий світ".

Фортеця розташовувалася на березі Одеської затоки та мала стратегічне значення. У 1789 році її захопили російські війська за участю чорноморських козаків під командуванням кошового отамана Захарія Чепіги.

Однак навіть після захоплення поселення ще тривалий час називали Хаджибеєм.

Хаджибей у 1794 році / План міста

Коли з'явилася назва Одеса

У 1794 році Катерина II видала указ про створення військового порту. При цьому в документі йшлося про будівництво порту саме в місті Хаджибей.

Тобто документ прямо свідчить, що на момент початку розбудови нового порту поселення вже існувало та мало власну назву.

"Хаджибей" / Картина Геннадія Ладиженського

Назва Одеса з'явилася в офіційних документах невдовзі після цього. У 1795 році в указі про створення Вознесенської губернії згадується "Одеса, татарами Гаджибей іменований".

Походження нової назви остаточно не встановлене. Одна з версій пов'язує її з античним грецьким поселенням Одессос, однак документальних доказів того, що саме воно стало джерелом назви сучасної Одеси, немає.