Сегодня о ней вряд ли вспомнит большинство людей. 24 Канал рассказывает, как раньше называлась Одесса.

Как раньше называли Одессу

Самым древним известным названием поселения на месте современной Одессы является Кочубиев. В источниках также встречаются варианты Кочубей, Коцюбей и Качибей.

Первое известное письменное упоминание о Кочубиеве датируется 1415 годом. Польский летописец Ян Длугош упоминал, что в том году король Ягайло в Снятине принял послов Константинопольского патриарха и византийского императора. Они просили помочь зерном для Константинополя, которое король приказал выдать в своем порту Кочубиев.

Кочубиев на карте / Карта 1703 года

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Впоследствии название трансформировалось в Хаджибей. Поселение имело замок, порт и было важным торговым пунктом на побережье Черного моря.

В XVIII веке Хаджибей находился под контролем Османской империи. В 1760-х годах здесь начали строить порт и крепость Ени-Дунья, название которой с турецкого переводится как "Новый мир".

Крепость располагалась на берегу Одесского залива и имела стратегическое значение. В 1789 году ее захватили российские войска при участии черноморских казаков под командованием кошевого атамана Захария Чепиги.

Однако даже после захвата поселение еще долгое время называли Хаджибеем.

Хаджибей в 1794 году / План города

Когда появилось название Одесса

В 1794 году Екатерина II издала указ о создании военного порта. При этом в документе речь шла о строительстве порта именно в городе Хаджибей.

То есть документ прямо свидетельствует, что на момент начала строительства нового порта поселение уже существовало и имело собственное название.

"Хаджибей" / Картина Геннадия Ладыженского

Название Одесса появилось в официальных документах вскоре после этого. В 1795 году в указе о создании Вознесенской губернии упоминается "Одесса, татарами называемая Хаджибей".

Происхождение нового названия окончательно не установлено. Одна из версий связывает его с античным греческим поселением Одессос, однако документальных доказательств того, что именно оно стало источником названия современной Одессы, нет.