Сегодня о ней вряд ли вспомнит большинство людей. 24 Канал рассказывает, как раньше называлась Одесса.
Как раньше называли Одессу
Самым древним известным названием поселения на месте современной Одессы является Кочубиев. В источниках также встречаются варианты Кочубей, Коцюбей и Качибей.
Первое известное письменное упоминание о Кочубиеве датируется 1415 годом. Польский летописец Ян Длугош упоминал, что в том году король Ягайло в Снятине принял послов Константинопольского патриарха и византийского императора. Они просили помочь зерном для Константинополя, которое король приказал выдать в своем порту Кочубиев.
Кочубиев на карте / Карта 1703 года
Впоследствии название трансформировалось в Хаджибей. Поселение имело замок, порт и было важным торговым пунктом на побережье Черного моря.
В XVIII веке Хаджибей находился под контролем Османской империи. В 1760-х годах здесь начали строить порт и крепость Ени-Дунья, название которой с турецкого переводится как "Новый мир".
Крепость располагалась на берегу Одесского залива и имела стратегическое значение. В 1789 году ее захватили российские войска при участии черноморских казаков под командованием кошевого атамана Захария Чепиги.
Однако даже после захвата поселение еще долгое время называли Хаджибеем.
Хаджибей в 1794 году / План города
Когда появилось название Одесса
В 1794 году Екатерина II издала указ о создании военного порта. При этом в документе речь шла о строительстве порта именно в городе Хаджибей.
То есть документ прямо свидетельствует, что на момент начала строительства нового порта поселение уже существовало и имело собственное название.
"Хаджибей" / Картина Геннадия Ладыженского
Название Одесса появилось в официальных документах вскоре после этого. В 1795 году в указе о создании Вознесенской губернии упоминается "Одесса, татарами называемая Хаджибей".
Происхождение нового названия окончательно не установлено. Одна из версий связывает его с античным греческим поселением Одессос, однако документальных доказательств того, что именно оно стало источником названия современной Одессы, нет.