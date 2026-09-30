Сьогодні її навряд чи згадає більшість людей. 24 Канал розповідає, яку раніше назву мала Одеса.

Які раніше називали Одесу

Найдавнішою відомою назвою поселення на місці сучасної Одеси є Кочубіїв. У джерелах також зустрічаються варіанти Кочубей, Коцюбей та Качібей.

Перша відома писемна згадка про Кочубіїв датується 1415 роком. Польський хроніст Ян Длугош згадував, що того року король Ягайло у Снятині прийняв послів Константинопольського патріарха та візантійського імператора. Вони просили допомогти зерном для Константинополя, яке король наказав видати у своєму порту Кочубіїв.

Кочубіїв на карті / Мапа 1703 року

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Згодом назва трансформувалася у Хаджибей. Поселення мало замок, порт і було важливим торговельним пунктом на узбережжі Чорного моря.

У XVIII столітті Хаджибей перебував під контролем Османської імперії. У 1760-х роках тут почали розбудовувати порт і фортецю Єні-Дунья, назва якої з турецької перекладається як "Новий світ".

Фортеця розташовувалася на березі Одеської затоки та мала стратегічне значення. У 1789 році її захопили російські війська за участю чорноморських козаків під командуванням кошового отамана Захарія Чепіги.

Однак навіть після захоплення поселення ще тривалий час називали Хаджибеєм.

Хаджибей у 1794 році / План міста

Коли з'явилася назва Одеса

У 1794 році Катерина II видала указ про створення військового порту. При цьому в документі йшлося про будівництво порту саме в місті Хаджибей.

Тобто документ прямо свідчить, що на момент початку розбудови нового порту поселення вже існувало та мало власну назву.

"Хаджибей" / Картина Геннадія Ладиженського

Назва Одеса з'явилася в офіційних документах невдовзі після цього. У 1795 році в указі про створення Вознесенської губернії згадується "Одеса, татарами Гаджибей іменований".

Походження нової назви остаточно не встановлене. Одна з версій пов'язує її з античним грецьким поселенням Одессос, однак документальних доказів того, що саме воно стало джерелом назви сучасної Одеси, немає.