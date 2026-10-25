Дві картинки здаються різними, але вони абсолютно однакові: перевірте власні очі

Дві абсолютно однакові фотографії можуть змусити мозок сумніватися у власному зорі. Саме така оптична ілюзія заплутала користувачів Reddit: на перший погляд здається, що зображення зроблені під різними кутами, хоча насправді вони ідентичні до останнього пікселя.

Зображення опублікував користувач Reddit у лютому 2018 року. Він наголосив, що обидві фотографії розташовані поруч і не відрізняються ані ракурсом, ані деталями. Попри це, під дописом почали з'являтися коментарі людей, які не могли зрозуміти, чому картинки здаються різними.

Чому мозок не вірить власним очам?

Секрет ілюзії полягає в тому, як мозок сприймає простір і перспективу. Коли людина дивиться на два зображення поруч, вона автоматично порівнює їхні кути та контури й намагається визначити, чи однаково вони розташовані.

Оптична ілюзія / Reddit

Один із користувачів Reddit припустив, що на сприйняття впливає вертикальна чорна межа на лівому зображенні. Вона створює орієнтир, через який мозок починає сприймати праву картинку під іншим кутом.

Тож навіть коли людина знає, що фотографії однакові, позбутися відчуття різниці непросто.

Користувачі Reddit не могли розгадати загадку

Оптична ілюзія викликала жваве обговорення в мережі. Одні користувачі зізнавалися, що почали сумніватися у власному сприйнятті, інші намагалися пояснити, який саме елемент змушує мозок бачити відмінності там, де їх немає.

Цей випадок демонструє, наскільки сильно контекст впливає на наше сприйняття зображень. Іноді очі передають мозку правильну інформацію, але мозок інтерпретує її так, що однакові речі здаються зовсім різними.

До речі, якщо вам подобається розгадувати оптичні ілюзії, зверніть увагу на цю незвичайну головоломку.