Оптична ілюзія, яка зникає просто на очах: спробуйте перевірити це самостійно

Іноді достатньо просто подивитися на картинку, щоб вона почала буквально зникати перед очима. Ця оптична ілюзія свого часу стала вірусною в мережі, адже для незвичного ефекту не потрібні ані спеціальні пристрої, ані складні трюки.

Про незвичайне зображення писало індійське видання NDTV. Секрет полягає в особливості людського зору, відомій як ефект Трокслера. Спробуйте повторити експеримент і перевірити, чи вдасться вам побачити, як кольори поступово зникають.

Як працює оптична ілюзія?

На перший погляд, це звичайна картинка з розмитими пастельними кольорами, які плавно переходять один в одного. Проте її автор запропонував незвичайний експеримент: якщо нерухомо дивитися на одну точку зображення, кольори навколо неї можуть поступово збліднути й злитися з білим тлом.

Оптична ілюзія / NDTV

Щоб перевірити це, зафіксуйте погляд на одній точці картинки й намагайтеся не переводити очі. Не потрібно напружувати зір – просто спокійно дивіться на зображення приблизно хвилину.

Якщо ефект спрацює, частина кольорів почне зникати. Однак варто моргнути або відвести погляд, і вони знову стануть помітними.

Чому картинка зникає?

Це явище називають ефектом Трокслера – на честь швейцарського лікаря й філософа Ігнаца Пауля Віталя Трокслера, який описав його ще на початку XIX століття.

Коли людина тривалий час дивиться на одну нерухому точку, зорові системи мозку можуть поступово переставати помічати незмінні деталі навколо неї. Через це розмиті кольори й контури наче зникають із поля зору.

Мозок також може заповнювати ділянки, які перестає чітко сприймати, кольором навколишнього тла. Саме тому зображення іноді здається майже білим.

Ефект проявляється не в усіх однаково: результат залежить від картинки, фіксації погляду та особливостей зору. Тож якщо кольори не зникли з першої спроби, це не означає, що ви щось робите неправильно.