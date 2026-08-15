Тут оживає магія чисел: який секрет архітектор заховав у палаці на Закарпатті

На Закарпатті є палац, який легко впізнати серед інших замків України. З першого погляду він нагадує казкову резиденцію, але найбільше туристів дивує одна деталь його архітектури.

Мовиться про палац графів Шенборнів у селі Карпати неподалік Мукачева. Його архітектура приховує кілька незвичайних задумів, а навколо самого палацу з роками з’явилося чимало легенд, які роблять це місце ще цікавішим, повідомляє karpaty.info.

Головний секрет палацу

Палац звели у 1890 – 1895 роках для графа Ервіна Фрідріха Шенборн-Бухгайма. Будівля виконана в неоромантичному стилі, у якому поєднали романські та готичні мотиви. Саме тому споруда більше нагадує європейський замок, ніж звичайний мисливський будинок.

Найцікавіша особливість — цифри, які приписують задуму архітектора. У палаці нібито 365 вікон, 52 димоходи та 12 входів. Їх пов'язують з кількістю днів, тижнів і місяців у році.

Деякі туристичні джерела також згадують чотири вежі як символ чотирьох пір року.

Та із цими цифрами є нюанс. Дослідницькі матеріали звертають увагу, що популярна історія про "365 вікон і 12 входів" може бути радше туристичною легендою.

У палаці є власні годинник і дзвін

Ще одна деталь, яку легко пропустити – баштова конструкція з годинником і курантами. На одній із веж встановлений дзвін, який відбиває години. Шпилі будівлі прикрашені флюгерами, а фасади – барельєфами, гербами та іншими декоративними елементами.

Всередині палацу збереглися кам'яний зал, камін, декоративні елементи, вітражі та внутрішня каплиця. В оформленні багато деталей, пов'язаних із родовою символікою Шенборнів.

Палац оточує парк-дендрарій. Його заклали ще для власників резиденції, а сьогодні ця територія є частиною парку санаторію "Карпати". Тут ростуть рідкісні для Закарпаття дерева та декоративні рослини.

Особливо цікаво виглядає ставок біля палацу. За задумом власника, його обриси умовно нагадують карту Австро-Угорської імперії.

Як виглядає палац зараз: дивитись відео

Що сталося з палацом після Шенборнів?

Родина Шенборнів була однією з найбільших землевласницьких родин Закарпаття. Їхні володіння на території краю з'явилися ще у XVIII столітті: 31 липня 1728 року імператор Карл VI передав маєтки архієпископу Лотару Францу Шенборну після придушення антигабсбурзького повстання.

Після Другої світової війни маєтки націоналізували. У 1945 році земля та майно перейшли державі, а з 1946 року колишній мисливський замок почали використовувати як санаторій "Карпати". Так палац, який колись був приватною резиденцією аристократичної родини, став місцем відпочинку та лікування.

Його історична будівля збереглася, а парк навколо неї продовжує залишатися однією з головних принад локації.