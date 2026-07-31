Дивна деталь, яку помічають не всі: чому Либідь відвернулася від Кия, Щека і Хорива на монументі

Мабуть, кожен, хто хоча б раз бачив пам'ятник засновникам Києва на набережній Дніпра, звертав увагу на одну дивну деталь. Троє братів: Кий, Щек і Хорив – дивляться вперед, а їхня сестра Либідь стоїть на носі човна спиною до них із розпростертими руками.

Через це серед киян роками існують різні легенди: одні вважають, що Либідь "відпливає" від братів, інші шукають у цьому прихований символізм. Насправді ж таке рішення скульптора має цілком конкретне пояснення, пише 24 Канал.

Либідь "веде" човен, а брати залишаються позаду

Монумент відкрили 22 травня 1982 року до святкування 1500-річчя Києва. Його автором став відомий український скульптор Василь Бородай, який також створив монумент "Батьківщина-мати".

Композиція зображає легендарних засновників столиці, яких згадує Нестор Літописець у "Повісті минулих літ": братів Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь.

Либідь розташована на самому носі човна не випадково. Вона ніби прокладає шлях уперед, а її підняті руки нагадують крила птаха або вітрила, що ловлять вітер.

Саме тому вона стоїть спиною до братів – не тому, що відвертається від них, а тому, що символічно веде човен Дніпром. Кий, Щек і Хорив, навпаки, розміщені позаду як захисники майбутнього міста.

Скульптура задумувалася як символ, а не історична сцена У фаховому описі пам'ятки зазначено, що композицію не варто сприймати як конкретний історичний епізод.

Скульптор прагнув створити алегоричний образ заснування Києва, а не відтворити момент із літопису. Саме тому кожен із персонажів має власну позу та напрямок погляду. Кий дивиться вперед і тримає два списи, Хорив повернений убік із луком, Щек дивиться прямо, а Либідь рухається назустріч майбутньому.

Така асиметрія мала зробити композицію живою й виразною з різних ракурсів.

Пам'ятник мало не зруйнувався

Попри статус одного із символів столиці, у 2010 році пам'ятник частково обвалився. Через потрапляння вологи зруйнувалася внутрішня конструкція човна, і впали фігури Щека та Хорива. Уціліли лише Кий і Либідь, через що кияни тоді жартували: "Лише він і вона" – натякаючи на тодішню президентську виборчу кампанію.

Уже за кілька місяців монумент повністю відреставрували й повернули на своє місце.

Обличчя Либеді має реальний прототип

Є ще одна маловідома деталь. За даними дослідників творчості Василя Бородая, скульптор створив обличчя Либеді за образом своєї доньки Галини.

Вона померла у молодому віці, і для митця ця робота стала ще й особистою даниною пам'яті.

Весільна традиція

Сьогодні монумент давно став однією з візитівок Києва. До нього регулярно приходять молодята, адже існує повір'я: потрібно стати спиною до пам'ятника й перекинути букет через голову так, щоб він потрапив у човен. Якщо це вдасться, подружнє життя буде щасливим і заможним. Саме тому біля пам'ятника майже щодня можна побачити квіти, залишені молодими парами.