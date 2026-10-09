Відбив дружину в іншого письменника: скандальний роман Пантелеймона Куліша
Пантелеймон Куліш був одним із найвідоміших українських письменників XIX століття. Однак його особисте життя було не менш насиченим, ніж літературна діяльність.
Влітку 1860 року під час перебування в Чернігові письменник закрутив роман із дружиною свого колеги Леоніда Глібова. 24 Канал розповідає, як розвивалися стосунки Параски Глібової та Куліша.
Що відомо про роман Куліша з дружиною Глібова
На той момент Кулішу було 40 років. Він переживав непростий період в особистому житті. Роком раніше письменник пережив складний роман із Марією Вілінською, відомою читачам під псевдонімом Марко Вовчок. Однак Куліш не відмовився від нових любовних пригод.
У листі до свого приятеля Данила Каменецького від 4 липня 1860 року письменник відверто розповідав про своє ставлення до жінок та любовних стосунків.
Жінки залицяються до мене, як до Дон Жуана. Це є щастя мого життя. Щастя тому, що я приємно занятий і забуваю своє погане минуле… Між тим людина одкривається мені в жінці дивовижно,
– писав Куліш.
Пантелеймон Куліш / Портрет письменника
Згодом Куліш вирушив із Петербурга в подорож Україною та опинився в Чернігові. Там письменник заприятелював із автором відомих байок Леонідом Глібовим. Однак невдовзі увагу Куліша привернула його дружина Параска.
Їхнє знайомство швидко переросло у близькі стосунки. Про почуття Параски до письменника свідчить її лист.
"Я не хочу бути тягарем для когось. А тим паче для вас. Бо люблю вас більше, ніж себе", – писала Параска до Куліша.
Їй також здавалося, що письменник любить її лише тому, що ще недостатньо добре її знає.
Втім, роман Куліша і Параски виявився нетривалим. Жінка вирушила разом із письменником у напрямку Києва, проте дорогою вирішила повернутися до Чернігова.