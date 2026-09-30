В Укрзалізниці перетворили евакуацію в грибне полювання: провідник пообіцяв цікаву винагороду

Евакуація з потяга навряд чи асоціюється з приємним дозвіллям. Проте пасажири одного з українських рейсів несподівано перетворили вимушену зупинку на справжнє полювання – щоправда, не за пригодами, а за грибами.

Старший стюард Олег Башинський розповів, що під час евакуації запропонував пасажирам незвичайну мотивацію: тому, хто знайде перший їстівний гриб, він приготує каву та хот-дог. Ідея виявилася настільки вдалою, що люди швидко захопилися пошуками, розповіли в Укрзалізниці.

Пасажири забули про втому і пішли по гриби

За словами Олега, у той момент це було потрібно, аби трохи розрядити атмосферу серед втомлених пасажирів. Замість того щоб просто чекати завершення небезпеки, люди почали придивлятися до лісу та шукати гриби.

Скільки саме вдалося назбирати, ніхто не рахував. Проте, судячи з розповіді стюардів, пасажири настільки захопилися, що після завершення небезпеки виникла нова проблема.

Захопилися так, що, коли небезпека минула, ми не могли потім всіх зібрати купи до вагонів,

– згадують стюарди Світлана Даниленко та Вікторія Жиленко.

Який це був потяг?

Як з'ясувалося в коментарях до допису, йдеться про Інтерсіті Харків – Київ. Історію опублікував користувач Threads, після чого її підхопили пасажири, які впізнали себе або своїх попутників.

Люди жартували, що після такого квесту головним завданням для провідника стало вже не евакуювати пасажирів, а зібрати грибників назад до потяга.

За те, що бригада допомогла пасажирам пережити напружений момент і не дала їм зануритися у тривогу, керівництво Укрзалізниці відзначило працівників заохоченням.

Цікаво, що сам Олег зізнається: він справді дуже хотів позбирати гриби. Просто навряд чи планував робити це саме під час евакуації з потяга.