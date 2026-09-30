Гриби як губки здані поглинати різні забруднювачі й важкі метали, що містяться у повітрі та ґрунті, пише Interia Kobieta.

Якщо ці гриби ростуть у невідповідних місцях, то в ніжках і капелюхах можуть бути накопичені небажані сполуки. Особливо це стосується старих грибів.

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Де не можна збирати гриби?

Не рекомендовано збирати гриби неподалік доріг, оскільки гриби на таких ділянках поглинають усі забруднюючі речовини, що містяться у вихлопних газах.

Найбезпечніше збирати гриби за кілька сотень метрів від дороги, щоб точно знати, що на знахідках не буде ніяких важких металів.



Гриби варто зривати лише у лісі / Фото Pexels

Крім того, збирати у кошик варто лише ті гриби, в яких ми впевнені. Якщо ж є сумніви щодо того, їстівний гриб чи ні, краще залишити його в лісі. Однак зривати усі неїстівні гриби не треба, щоб викинути.

Насправді неїстівні гриби відіграють важливу роль в екосистемі. У певних випадках вони допомагають рости рослинам, а також сприяють видобутку мікроелеменів з ґрунту. Також вони забезпечують їжею оленів, равликів та комах.

Що ще варто знати грибникам?

ДСНС рекомендує обирати яскравий одяг для походів у ліс, щоб уникнути небезпеки залишитися непоміченим. Важливо мати зручне взуття з протектором і дощовик для захисту від непередбачуваних погодних умов у лісі.

Перерослі гриби краще не збирати, оскільки вони можуть містити шкідливі речовини та важкі метали, які накопичуються за час їх росту. Професійні грибники рекомендують залишати такі гриби в лісі, де вони сприяють розмноженню свого виду через поширення спор.

За словами грибників, ідеальні дні для збору грибів – через 2 – 3 дні після дощу. Саме волога впливає на їх швидкий ріст та формування плодового тіла. Також найкраще йти в ліс, коли температура становить від 15 до 25 градусів і вологість повітря перевищує 80%.