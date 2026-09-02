Пляшка стала печивом: вчені створили дивний продукт, який ще ніхто не куштував

Пластик давно став частиною нашого повсякденного життя, але після використання більшість пляшок перетворюється на сміття. Вчені вирішили поглянути на цю проблему зовсім з іншого боку й перевірити, чи може пластик стати не лише відходом, а й сировиною для їжі.

Так з'явилося печиво, у складі якого використали компоненти, отримані з пластикових пляшок, пише ACS. Звучить дивно, однак за цією технологією стоїть цілком реальний науковий експеримент.

Як це втілюють?

Дослідники з Університету Південного Іллінойсу запрограмували дріжджі, які здатні перетворювати молекули пластику та сільськогосподарських відходів на компоненти їжі.

Йдеться про спеціальні печива µBites, основою для яких став, зокрема, PET-пластик – саме з нього виготовляють багато пляшок для води та напоїв.

Спочатку пластик за допомогою води, кисню, високої температури й тиску розщеплюють на доступні для мікроорганізмів компоненти. Потім запрограмовані дріжджі перетворюють їх на білки, жири, кислоти, вітаміни та ароматизатори, а готову суміш формують за допомогою 3D-принтера.

Як виготовляють печиво: дивитись відео

То це вже можна їсти?

Поки що ні – принаймні офіційно. Дослідники заявляють, що за результатами аналізів µBites безпечні для вживання, однак команда ще очікує дозволу на проведення повноцінних дегустацій.

Наразі учасники дослідження оцінювали переважно аромат печива, і він отримав хороші відгуки.

Цікаво, що вчені працювали не просто над способом переробки сміття. Проєкт підтримує NASA Deep Space Food Challenge, адже технологія потенційно може допомогти створювати їжу там, де доступ до традиційних продуктів обмежений – наприклад, у підводних човнах, під час тривалих космічних місій або майбутніх експедицій на Місяць і Марс.

Дослідники вже намагаються зробити такий продукт приємнішим на смак. Зокрема, запрограмовані дріжджі можуть виробляти ванільний ароматизатор із рослинної сировини, а окремий штам перетворює етиленгліколь із PET на бета-каротин, який організм може використовувати для отримання вітаміну А.

За задумом авторів, у майбутньому за допомогою мікроорганізмів можна буде виробляти ще більше складових такого печива. Але до полиць магазинів µBites поки далеко: дослідники сподіваються зробити продукт доступним для широкого споживання протягом найближчих кількох років.